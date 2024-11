Barcelona só deve voltar ao Camp Nou em fevereiro de 2025

Desde junho de 2023, o icônico estádio Camp Nou, do Barcelona, passa por uma ampla reforma. O objetivo dessa renovação é não só atualizar as instalações, mas também ampliar significativamente a capacidade do estádio, que deverá ultrapassar 110 mil lugares ao término das obras. Inicialmente, a reabertura estava marcada para o final de 2024, porém, recentemente, a diretoria do clube adiou a data para fevereiro de 2025.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

A Câmara Municipal de Barcelona confirmou essa decisão e ajustou o cronograma. Embora a reabertura oficial do Camp Nou esteja prevista para fevereiro de 2025, as obras de melhoria continuarão até 2026. Nessa primeira fase, o estádio poderá receber cerca de 62 mil espectadores para o jogo de reabertura.

Impactos das reformas

Durante as reformas, o Barcelona passou a utilizar o Estádio Olímpic Lluís Companys como sua casa temporária. A despedida do clube desse estádio ocorrerá no final de semana de 2 de fevereiro, em um confronto contra o Alavés pelo Campeonato Espanhol. Prevê-se que, duas semanas após, o Camp Nou seja reaberto recebendo o Rayo Vallecano.

Publicidade

O desempenho na temporada

Dentro de campo, a equipe catalã tem mostrado um desempenho impressionante nesta temporada. Após 13 rodadas, lidera o Campeonato Espanhol com 33 pontos. Com uma equipe forte e unida, o clube tem deixado uma marca significativa nos torneios nacionais. O próximo desafio será um jogo fora de casa contra o Celta de Vigo, uma partida aguardada por seus torcedores.

Expectativas para o futuro

Com a conclusão das reformas, o Camp Nou se reafirmará como um dos maiores estádios mundiais, e o Barcelona entra em uma nova fase de glórias dentro e fora dos campos. A modernização do estádio simboliza a ambição esportiva do clube e seu compromisso de oferecer uma experiência única aos seus torcedores e à cidade de Barcelona. A retomada das atividades no Camp Nou será um momento marcante para o clube, que espera prolongar sua trajetória de sucesso e conquistas.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.