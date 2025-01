Barcelona renova com dois jogadores

O Barcelona está prestes a anunciar a renovação dos contratos de dois de seus jovens talentos, Pedri e Ronald Araújo. De acordo com informações do jornal espanhol Marca, ambos os jogadores concordaram em estender seus vínculos com o clube catalão até o ano de 2030. A confirmação oficial está prevista para ocorrer até o dia 3 de fevereiro, coincidindo com o fechamento da janela de transferências de inverno.

Antes do compromisso pela Liga dos Campeões contra o Benfica, o diretor de futebol Deco destacou que as renovações contratuais eram uma prioridade fundamental para o Barcelona. Isso visa não apenas assegurar a continuidade dos jogadores, mas também criar condições financeiras na folha de pagamento que possibilitem a contratação de novos talentos, como Marcus Rashford, do Manchester United, que desponta como alvo do clube catalão.

Ronald Araujo pode deixar o Barcelona. Fonte: @ronaldaraujo_4

Qual a importância das renovações para o planejamento do Barcelona?

As renovações de Pedri e Ronald Araújo são estratégias cruciais para o Barcelona não apenas em termos de manutenção de qualidade no elenco, mas também para lidar com as restrições do Fair Play financeiro que a LaLiga impõe. Jogadores como Dani Olmo e Pau Victor já enfrentaram dificuldades para inscrição devido a essas regras, mesmo com medidas judiciais permitindo atuações temporárias, como ocorreu com Dani Olmo na Supercopa.

A permanência desses dois jogadores também fortalece a posição do Barcelona nas negociações de transferências. Ronald Araújo, por exemplo, estava atraindo interesse significativo da Juventus. No entanto, o valor oferecido pelo clube italiano, 35 milhões de euros, foi considerado insuficiente pelo Barcelona, que acredita no potencial de venda do uruguaio entre 70 e 80 milhões de euros.

Como as negociações com Pedri e Araújo foram finalizadas?

A negociação com Ronald Araújo, embora inicial, viu um progresso rápido após a abordagem da Juventus ter sido considerada inadequada. A oferta catalã e as perspectivas de carreira convenceram o defensor a permanecer no clube. Já no caso de Pedri, cuja renovação era uma prioridade, as tratativas envolvendo seus representantes avançaram rapidamente, culminando em um acordo em poucos dias.

O Barcelona sempre manifestou o desejo de manter Pedri, um meio-campista considerado vital para o futuro do time. Caso este venha a considerar uma transferência no futuro, o clube se certificou de que uma compensação financeira significativa será necessária, reforçando a postura de não facilitar a saída de um de seus atletas mais promissores.

Quais os próximos passos para o Barcelona na janela de transferências?

Com as renovações de Pedri e Ronald Araújo bem encaminhadas, o Barcelona poderá focar seus esforços na busca por novos reforços. Marcus Rashford tem sido constantemente mencionado como o principal alvo do clube, mas outros jogadores estão no radar. A ideia é fortalecer o time e garantir uma presença competitiva nas competições europeias e nacionais.

A capacidade do Barcelona de gerenciar seu elenco dentro das limitações financeiras da LaLiga será um fator determinante para o sucesso na obtenção de novas contratações. Assim, o clube precisa não apenas da habilidade negocial, mas também de estratégias financeiras sólidas para continuar competente no cenário futebolístico internacional.

