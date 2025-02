Arsenal perde para o West Ham e não consegue encostar no líder Liverpool

O Arsenal enfrentou o West Ham no Emirates Stadium neste sábado, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terminou com a vitória do West Ham por 1 a 0, graças ao gol de Bowen. Este resultado impediu o Arsenal de diminuir a diferença para o líder Liverpool, que ainda jogará contra o Manchester City nesta rodada.

Com a derrota, o Arsenal permanece com 53 pontos, enquanto o Liverpool lidera com uma vantagem de oito pontos. O West Ham, por sua vez, ocupa a 16ª posição na tabela, somando 30 pontos. O próximo desafio do Arsenal será contra o Nottingham Forest, enquanto o West Ham enfrentará o Leicester.

Como foi o jogo Entre Arsenal e West Ham

A partida começou equilibrada, mas foi aos 43 minutos do primeiro tempo que o West Ham conseguiu abrir o placar. Wan-Bissaka fez uma jogada pelo lado esquerdo e cruzou para Bowen, que se antecipou aos defensores do Arsenal e marcou de cabeça. O gol foi um duro golpe para o time da casa, que buscava a vitória para se aproximar do topo da tabela.

No segundo tempo, o Arsenal tentou reagir, mas enfrentou dificuldades após a expulsão de Lewis-Skelly. Aos 28 minutos, o jogador cometeu uma falta em Kudus e recebeu cartão amarelo. Após revisão do VAR, o árbitro decidiu pela expulsão, complicando ainda mais a situação do Arsenal na partida.

Quais são os próximos desafios do Arsenal e West Ham?

O Arsenal terá pouco tempo para se recuperar, pois enfrentará o Nottingham Forest na próxima quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no City Ground. Este jogo será crucial para o time de Londres, que precisa voltar a vencer para manter suas esperanças de título vivas. Já o West Ham enfrentará o Leicester na quinta-feira, às 17h, no Estádio Olímpico de Londres, buscando se afastar da zona de rebaixamento.

Impacto da derrota no campeonato inglês

A derrota do Arsenal para o West Ham teve um impacto significativo na corrida pelo título do Campeonato Inglês. Com o Liverpool mantendo uma vantagem confortável na liderança, o Arsenal vê suas chances de conquistar o campeonato diminuírem. Além disso, a expulsão de Lewis-Skelly pode afetar o desempenho do time nas próximas partidas, já que o jogador será desfalque.

O Campeonato Inglês continua a ser uma competição acirrada, com várias equipes lutando por posições na tabela. O Arsenal precisará de uma recuperação rápida para não perder o contato com os líderes, enquanto o West Ham busca consolidar sua posição e evitar a queda para a segunda divisão.