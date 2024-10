AO VIVO: Crystal Palace x Tottenham pela Premier League

No Selhurst Park, o Crystal Palace vai receber o Tottenham em um jogo de extrema importância para o time da casa. O Palace está na 18ª posição, com apenas 3 pontos conquistados e sem nenhuma vitória na competição. O tottenham, por outro lado, tem encontrado um bom momento, estando na 8ª colocação e com boas chances de colar na parte de cima da tabela.

Publicidade

Crystal Palace x Tottenham minuto a minuto

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.