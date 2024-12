Ancelotti exalta Rodrygo no Real Madrid

O jogador brasileiro Rodrygo voltou a chamar a atenção ao marcar um gol após nove partidas sem balançar as redes pelo Real Madrid. O feito ocorreu no último sábado, durante a partida contra o Rayo Vallecano, que terminou empatada em 3 a 3. Além do gol, Rodrygo também contribuiu com uma assistência, ajudando Bellingham a marcar. Essa atuação parece sinalizar um retorno ao seu melhor desempenho.

Publicidade

O técnico Carlo Ancelotti não poupou elogios ao brasileiro, destacando sua atuação como um ponto alto do jogo. Ancelotti, responsável por conduzir o Real Madrid durante essa temporada, compartilhou suas altas expectativas em relação ao potencial futuro de Rodrygo no clube. Além disso, o treinador não escondeu sua satisfação com a perspectiva de conquistar mais um título na próxima semana.

“Rodrygo voltou ao seu melhor nível. Eu vejo um bom futuro, há uma grande oportunidade de ganhar um título. Seria a cereja no bolo de um ano espetacular”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Quais são as aspirações do Real Madrid para a Copa Intercontinental?

O Real Madrid está se preparando para a final da Copa Intercontinental, marcada para a quarta-feira, dia 18 de dezembro. O adversário será o Pachuca, do México, e a expectativa é alta. Os jogadores e a comissão técnica veem a competição como uma oportunidade valiosa para coroar um ano já cheio de conquistas. Ancelotti acredita que o título pode ser “a cereja no bolo” para o clube nesta temporada competitiva.

Incidentes e Polêmicas Durante a Partida

A partida contra o Rayo Vallecano não esteve isenta de polêmicas. Ancelotti expressou sua insatisfação com um suposto pênalti não marcado em Vini Jr. Aos 30 minutos do segundo tempo, o técnico declarou que a situação parecia claramente favorável à marcação do pênalti. Essa crítica veio à tona durante a entrevista coletiva pós-jogo, onde o treinador não escondeu seu descontentamento.

Publicidade

Como Vini Jr está se destacando no cenário internacional?

Vini Jr vem ganhando cada vez mais notoriedade no futebol internacional. Recentemente, foi eleito o melhor jogador do mundo por um respeitável jornal espanhol. Essa conquista reflete sua habilidade e dedicação, características que têm sido evidentes em suas performances pelo Real Madrid. A afirmação de Vini Jr como um dos melhores jogadores do mundo combina com os elogios de Ancelotti, que já havia destacado a humildade e ética profissional do atleta.

Próximos Desafios do Real Madrid no Ano

Após a disputa pela Copa Intercontinental, o Real Madrid se prepara para seu último compromisso do ano. No dia 22 de dezembro, o clube enfrentará o Sevilla, durante a 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Este jogo será crucial para o Real Madrid consolidar sua posição no campeonato e iniciar o novo ano com confiança renovada. A continuidade do desempenho de jogadores como Rodrygo e Vini Jr será fundamental para os objetivos futuros do time.