O futebol europeu segue a a todo vapor, com quase metade da temporada finalizada e diversos jovens atletas brasileiros entre seus destaques.

Publicidade

Talvez a principal joia a brilhar no Velho Continente é o volante Andrey Santos. Vendido do Vasco para o Chelsea como uma das promessas da geração, o brasileiro se firmou no Strasbourg, da França, onde já passa o segundo período de empréstimo.

Já na Premier League inglesa, liga de maior badalação e poderio financeiro, um zagueiro se destaca: Murillo, ex-Corinthians, é titular do Nottingham Forest, que atualmente ocupa a 4ª posição após 16 jogos.

Publicidade

Outro meia tem crescido fora dos holofotes. Gabriel Sara, ex-São Paulo e Norwich City, chegou a ser especulado em equipes das grandes ligas, mas optou pelo Galatasaray, da Turquia, onde assumiu protagonismo.

Desse modo, PLACAR elencou 10 jovens brasileiros que estão brilhando na Europa.

Confira:

Murillo – Nottingham Forest

Aos 22 anos, o canhoto formado nas categorias de base do Corinthians chegou à Inglaterra para as competições de 2023/24. Em sua temporada de estreia, já assumiu a titularidade pelo lado esquerdo da defesa.

Agora, pilar de uma equipe que surpreende na Premier League, Murillo vive a melhor fase da – ainda curta – carreira, com direito a convocação para defender o Brasil. Titular em todas as partidas da liga pelo Forest, é o quinto zagueiro com mais cortes por jogo (5,6) e tem aproveitamento de 54% nas disputas de bola, segundo o Sofascore.

Publicidade

João Pedro – Brighton

Na Europa desde 2020, quando foi contratado pelo Watford junto ao Fluminense, o atacante de 23 anos construiu boa parte de sua evolução no Velho Continente. Hoje no Brighton, é o camisa 9 de uma das “equipes-sensação” das temporadas passadas.

Nesta Premier League, João Pedro tem quatro gols e três assistências em 10 partidas. Esses números chamaram atenção de Dorival Júnior, que o convocou para defender a seleção brasileira na Data Fifa de setembro.

Vitor Roque – Real Bétis

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandro&Ehler Assessoria (@sandroeehler)

Considerado uma das maiores promessas do Brasil, Vitor Roque não teve o começo dos sonhos na Europa. Cria do Cruzeiro e destaque do Athletico Paranaense, o garoto foi vendido para o Barcelona, onde não brilhou e foi emprestado ao Real Bétis.

Nos Verbiblancos, o centroavante passou a receber mais oportunidades e tem seis gols em 21 partidas nesta temporada. Após jejum de seis jogos sem marcar, voltou às redes no último domingo, 15, em gol decisivo para manter o Bétis na briga por uma vaga em competições europeias na próxima temporada.

Andrey Santos – Strasbourg

Volante de bom passe, mobilidade e recuperação de bola, Andrey chegou ao Chelsea em janeiro de 2023. Por problemas com visto de trabalho, retornou por empréstimo ao Vasco, antes de ir definitivamente para os Blues, na metade do mesmo ano.

Em Londres, logo de cara foi emprestado ao Nottingham Forest, onde não teve muitas oportunidades. De volta ao Chelsea, mais uma vez foi negociado por empréstimo, agora com o Strasbourg, da França. Depois de um curto período no clube, retornou ao Chelsea, mas na sequência da pré-temporada já assinou um novo contrato com os franceses.

Agora, aos 20 anos, já habituado à Europa e ao Strasbourg, é um dos pilares do time. Mesmo com a 13ª colocação no Campeonato Francês e jogando como um meio-campista defensivo, Andrey tem seis gols na liga, além de média de 6,4 bolas recuperadas por jogo.

Luis Henrique – Olympique de Marselha

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Atacante revelado pelo Botafogo em 2019, Luis Henrique já teve idas e voltas da Europa. Vendido para o Olympique de Marselha em 2020, voltou ao Glorioso por empréstimo em 2021, onde ficou até o fim de 2023.

Agora, de volta à França, é peça importante na campanha da vice-liderança da Ligue 1 sob comando de Roberto de Zerbi. Luis Henrique vem atuando como ala pela direita em um esquema de três zagueiros e, ainda assim, é o vice-artilheiro da equipe na competição, com seis gols.

Rômulo – Goztepe

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Göztepe Spor Kulübü (@goztepe)

Atleta do Athletico Paranaense e emprestado ao Goztepe, da Turquia, Rômulo brilha em 2024/25. Atacante de 1,93 de altura, boa capacidade de armação e finalização, atua ao lado de Juan, ex-São Paulo, na dupla ofensiva dos atuais sextos colocados da liga turca.

Aos 22 anos, tem sete gols e quatro assistências na temporada. Ele também é um dos jogadores que mais criaram grandes chances no Campeonato Turco, com 10 oportunidades claras saindo de seus pés, de acordo com o Sofascore.

Gabriel Sara – Galatasaray

O mais velho da lista, com 25 anos, é também um dos atletas que escolheu caminho pouco convencional. Após surgir no São Paulo e sofrer contestação de parte da torcida, o meia foi para o Norwich, da segunda divisão da Inglaterra, onde se transformou em um jogador versátil, ocupando vários espaços no centro.

Depois de ser especulado em equipes da primeira divisão inglesa, Sara foi negociado com o Galatasaray para a temporada 2024/25. Protagonista e titular como segundo homem de meio-campo, tem seis assistências e dois gols em 21 partidas.

Igor Paixão – Feyenoord

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Feyenoord Rotterdam (@feyenoord)

Meia-atacante de 24 anos, o jogador do Feyenoord é uma figura já consolidada no futebol holandês. Titular absoluto da equipe durante o trabalho de Arne Slot (hoje no Liverpool) e ainda peça essencial com Brian Priske, atua partindo da esquerda.

Nesta temporada, Igor Paixão tem cinco gols e 10 assistências em 23 jogos. No Campeonato Holandês, o ex-Coritiba tem 34 passes para finalização e 67% de aproveitamento nos passes realizados no campo do adversário.

Otávio – Porto

O zagueiro do Porto, de Portugal, é um dos jovens brasileiros que vêm ganhando holofotes nesta temporada. Ex-Flamengo, Sampaio Corrêa e Famalicão, chegou ao Dragão em janeiro deste ano.

Na atual temporada, o defensor canhoto de 22 anos vem assumindo o posto de zagueiro pela esquerda. Em sete partidas que esteve nesta Liga de Portugal, o time saiu sem ser vazado quatro vezes.

Pedro – Zenit

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Zenit (@zenit_spb)

Com apenas 18 anos, o atacante criado pelo Corinthians chegou ao Zenit em fevereiro deste ano. Bom driblador e veloz, o garoto já tem 40 jogos na Rússia, sendo 25 nesta temporada.

No atual Campeonato Russo, Pedro tem três gols e uma assistência em 17 partidas (foi titular em nove). O garoto tem ao seu lado compatriotas, são eles Artur, Claudinho, Wendel, Gustavo Mantuan, Nino, Douglas Santos e Rodrigão Prado.