Cruzeiro não conquista título continental desde 1998; relembre

O Cruzeiro vai em busca de um título para fechar em alta a temporada de 2024. Neste sábado, 23, a Raposa enfrenta o Racing, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, pela final da Copa Sul-Americana.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

A conquista pode marcar a nova fase do clube, que chegou a disputar a segunda divisão nacional entre 2020 e 2022 e viveu grave crise financeira. Além disso, ser campeão representaria um título continental após 25 anos.

O último troféu internacional do Cruzeiro foi em 1998, quando uma geração histórica conquistou a Recopa Sul-Americana, batendo o River Plate. O torneio disputado entre o campeão da Libertadores e o vencedor da Supercopa Libertadores de 1997 aconteceu em ida e volta e, curiosamente, em 1999.

Publicidade

🏆 Há 24 anos, o Cruzeiro conquistou o título da Recopa Sulamericana de 1998, vencendo o Riverplate por 3 a 0! As partidas, que originalmente haviam sido marcadas para abril de 1998, só foram disputadas em 1999. pic.twitter.com/0dSuGqVKQ9 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) September 23, 2023

As partidas estavam marcadas para abril de 1998, mas um conflito de datas por parte dos argentinos obrigou a remarcação. Assim, em agosto e setembro de 1999, o título foi definido em confrontos também válidos pela Copa Mercosul.

Na ida, no Mineirão, a Raposa saiu na frente do duelo ao vencer por 2 a 0, com gols Müller e Geovanni. A vantagem foi confirmada na volta, no Estádio Monumental de Nuñez, quando a equipe comandada por Levir Culpi aplicou um 3 a 0, construído por Geovanni, Marcelo Ramos e Gustavo.

O Cruzeiro tem sete títulos continentais e está atrás apenas do São Paulo (que tem 12) e do Santos (que tem oito) entre os maiores campeões internacionais do Brasil. Em 2009, a Raposa chegou perto do seu oitavo, mas acabou derrotada pelo Estudiantes na final da Libertadores.

Publicidade

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.