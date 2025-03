Quem são os maiores artilheiros da Libertadores?

A Copa Libertadores da América é a principal competição de clubes da América do Sul, organizada pela CONMEBOL desde 1960. Ao longo de sua história, diversos jogadores se destacaram por suas habilidades e faro de gol, mas nenhum tanto quanto Alberto Spencer, que permanece como o maior artilheiro da competição.

Qual é a trajetória de Alberto Spencer na Libertadores?

Alberto Pedro Spencer Herrera, nascido no Equador, atuou principalmente pelo Peñarol do Uruguai e pelo Barcelona de Guayaquil do Equador. Entre 1960 e 1972, Spencer acumulou um total de 54 gols na Copa Libertadores, sendo 48 gols pelo Peñarol e 6 gols pelo Barcelona de Guayaquil. Sua incrível capacidade de finalização e presença de área foram fundamentais para o sucesso de suas equipes na competição.

Quem são os outros destaques na artilharia da Libertadores?

Além de Spencer, outros jogadores também marcaram época na Copa Libertadores:

Qual é o ranking dos maiores artilheiros da história da Copa Libertadores?

Abaixo, apresentamos uma tabela com os principais goleadores da história da Copa Libertadores:

Alberto Spencer : 54 gols (1960–1972 | Peñarol, Barcelona de Guayaquil)

: 54 gols (1960–1972 | Peñarol, Barcelona de Guayaquil) Fernando Morena : 37 gols (1973–1986 | Peñarol)

: 37 gols (1973–1986 | Peñarol) Pedro Rocha : 36 gols (1963–1979 | Peñarol, São Paulo, Palmeiras)

: 36 gols (1963–1979 | Peñarol, São Paulo, Palmeiras) Daniel Onega : 31 gols (1966–1970 | River Plate)

: 31 gols (1966–1970 | River Plate) Gabriel Barbosa : 31 gols (2018–presente | Santos, Flamengo)

: 31 gols (2018–presente | Santos, Flamengo) Julio Morales : 30 gols (1966–1981 | Nacional)

: 30 gols (1966–1981 | Nacional) Lucas Pratto : 30 gols (2011–2022 | Universidad Católica, Vélez Sarsfield, Atlético Mineiro, River Plate)

: 30 gols (2011–2022 | Universidad Católica, Vélez Sarsfield, Atlético Mineiro, River Plate) Luizão : 29 gols (1998–2005 | Vasco da Gama, Corinthians, Grêmio, São Paulo)

: 29 gols (1998–2005 | Vasco da Gama, Corinthians, Grêmio, São Paulo) Juan Carlos Sarnari : 29 gols (1966–1976 | River Plate, Universidad Católica, Universidad de Chile, Independiente de Santa Fe)

: 29 gols (1966–1976 | River Plate, Universidad Católica, Universidad de Chile, Independiente de Santa Fe) Antony de Ávila: 29 gols (1983–1998 | América de Cali, Barcelona de Guayaquil)

Observação: As estatísticas acima são baseadas nos dados disponíveis até março de 2025.

