Corinthians chega a 13 eliminações na Neo Química Arena

O Corinthians está fora da Libertadores. Mesmo vencendo o Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira, 12, na Neo Química Arena o fim da participação na terceira fase foi consumada em razão da derrota por 3 a 0 na ida, o que representa a 13ª eliminação em seu estádio.

O número dolorido para o torcedor do Timão também machuca pelo caráter das quedas. Entre todas, cinco ocorreram nesta competição continental, sendo esta a segunda na pré-Libertadores (como são chamadas as três fases antes do estágio de grupos).

O Corinthians chegou à sua 13ª eliminação na Neo Química Arena. Agora, são cinco quedas pela Libertadores em sua casa, com direito a duas antes da fase de grupos.@placar pic.twitter.com/UQnWovrFr1 — Guilherme Azevedo (@guiazevedo31) March 13, 2025

Curiosamente, assim como na eliminação de 2020, para o Guaraní do Paraguai, na segunda fase da Libertadores, o Corinthians cai vencendo. Naquela edição, a decepção diante da Fiel Torcida ocorreu pela extinta regra de gols qualificados para visitantes, já que o placar da ida, em Assunção, foi de derrota corinthiana por 1 a 0.

As eliminações do Corinthians na Neo Química Arena

Paulistão 2015 – Corinthians (5) 2 x 2 (6) Palmeiras – semifinal

Libertadores 2015 – Corinthians 0 x 1 Guaraní-PAR – oitavas de final

Copa do Brasil 2015 – Corinthians 1 x 2 Santos – oitavas de final

Paulistão 2016 – Corinthians (1) 2 x 2 (4) Audax – semifinal

Libertadores 2016 – Corinthians 2 x 2 Nacional-URU – oitavas de final

Copa do Brasil 2017 – Corinthians (3) 1 x 1 (4) Internacional – quarta fase

Libertadores 2018 – Corinthians 2 x 1 Colo-Colo-CHI – oitavas de final

Copa do Brasil 2018 – Corinthians 1 x 2 Cruzeiro – final

Libertadores 2020 – Corinthians 2 x 1 Guaraní-PAR – segunda fase

Paulistão 2021 – Corinthians 0 x 2 Palmeiras – semifinal

Paulistão 2023 – Corinthians (6) 1 x 1 (7) Ituano – quartas de final

Copa do Brasil 2024 – Corinthians 0 x 0 Flamengo – semifinal

Libertadores 2025 – Corinthians 1×0 Barcelona-EQU – terceira fase

