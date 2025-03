Veja a lista de todas as seleções campeãs de Copa do Mundo

A Copa do Mundo FIFA é o torneio de futebol mais prestigioso do planeta, realizado a cada quatro anos desde 1930, com exceção de 1942 e 1946 devido à Segunda Guerra Mundial. Organizada pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), a competição reúne seleções nacionais de todo o mundo, competindo pelo título máximo do esporte.

Quem é Pelé, o Rei das Copas?

Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conhecido como Pelé, é uma lenda do futebol brasileiro e internacional. Ele é o único jogador a conquistar três Copas do Mundo, vencendo as edições de 1958, 1962 e 1970 com a Seleção Brasileira. Pelé estreou na Copa do Mundo de 1958 com apenas 17 anos, marcando gols decisivos e encantando o mundo com seu talento. Sua influência transcendeu os campos, contribuindo para a popularização do futebol globalmente e deixando um legado que perdura até hoje.

Qual é o ranking completo dos campeões da Copa do Mundo FIFA Masculina?

Abaixo, apresentamos o ranking completo das seleções campeãs da Copa do Mundo FIFA:

Brasil : 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Alemanha : 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)

: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014) Itália : 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)

: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006) Argentina : 3 títulos (1978, 1986, 2022)

: 3 títulos (1978, 1986, 2022) Uruguai : 2 títulos (1930, 1950)

: 2 títulos (1930, 1950) França : 2 títulos (1998, 2018)

: 2 títulos (1998, 2018) Inglaterra : 1 título (1966)

: 1 título (1966) Espanha: 1 título (2010)

Este ranking destaca a supremacia de seleções sul-americanas e europeias na história da Copa do Mundo, refletindo a rica tradição e competitividade dessas nações no cenário futebolístico mundial.

