Argentina terminará 2024 na liderança do ranking da Fifa

A seleção argentina terminará 2024 liderando o ranking de seleções masculinas da Fifa. A vitória por 1 a 0 sobre o Peru, em La Bombonera, consolidou a posição da albiceleste. Sob o comando de Lionel Scaloni, a equipe mantém um desempenho consistente nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, além de ser a atual campeã mundial e bicampeã da Copa América.

A entidade atualizará oficialmente o ranking em 27 de dezembro de 2024. Mesmo assim, o país já sabe que concluirá o ano com 1867.25 pontos, a frente de seleções europeias como França e Espanha, que ocupam o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Qual é a posição do Brasil?

A seleção dirigida por Dorival Júnior está na quinta posição com 1775.85 pontos. O empate por 1 a 1 com o Uruguai em Salvador foi decisivo para sua colocação atual. Apesar de não subir no ranking, o Brasil permanece entre as cinco melhores seleções.

Inglaterra e Portugal estão bem próximas, evidenciando o equilíbrio entre as melhores equipes mundiais atualmente.

Como fica o top-10?

Além de Argentina, França, Espanha, Inglaterra e Brasil, o ranking de 2024 inclui Portugal, Holanda, Bélgica, Itália e Alemanha entre as dez melhores seleções. Essas equipes têm se destacado por suas campanhas sólidas em competições continentais e mundiais.

