Corinthians pode ficar fora da próxima Copa do Brasil

O Corinthians vê cada vez mais a má fase crescer. Além de lutar contra o rebaixamento no Campeonato Beasileio, o Timão a ameaça de não participar da Copa do Brasil no próximo ano. Para garantir vaga, o clube depende de seu desempenho na Copa Sul-Americana.

O novo critério para participação na Copa do Brasil determina que as vagas sejam distribuídas conforme o desempenho nos campeonatos estaduais. No estado de São Paulo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) tem o direito de indicar seis equipes, sendo cinco vagas pelo ranking no estadual e uma pela Copa Paulista.

Desempenho do Corinthians em competições

Atualmente, a posição do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro é uma das mais críticas dos últimos anos. Situado no 17º lugar com apenas 32 pontos, o clube luta contra o rebaixamento, complicando suas perspectivas no torneio. Além disso, a eliminação precoce no estadual impediu a obtenção de uma vaga na Copa do Brasil por meio dessa competição.

A participação na Copa Paulista, onde o Corinthians poderia buscar uma vaga no torneio nacional, também não é uma opção, pois o clube não está competindo. Assim, a única alternativa viável resta na conquista da Copa Sul-Americana.

Para assegurar uma vaga direta na próxima edição da Copa do Brasil e possivelmente disputar a Copa Libertadores, o Corinthians precisa vencer a Copa Sul-Americana. O clube tem como próximo adversário o Racing na semifinal da competição.