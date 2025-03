Classificados, potes e datas: a 3ª fase da Copa do Brasil

Na edição de 2025 da Copa do Brasil, os 32 times que disputarão a terceira fase já foram definidos. Essa etapa reúne os clubes que garantiram vaga direta via Libertadores, títulos da Série B e Copa Verde ou boa colocação no Brasileirão pasado.

A partir desse momento, a CBF promoverá um sorteio para determinar os confrontos, que serão realizados em jogos de ida e volta nos dias 30 de abril e 21 de maio.

Os classificados e potes da Copa do Brasil

POTE 1

Flamengo;

São Paulo;

Palmeiras;

Corinthians;

Atlético-MG;

Fluminense;

Botafogo;

Fortaleza;

Grêmio;

Bahia;

Internacional;

Bragantino;

Vasco;

Santos;

Cruzeiro;

Athletico-PR. POTE 2 Ceará;

Criciúma;

CRB;

Operário-PR;

Botafogo-PB;

Brusque;

Novorizontino;

Paysandu;

Náutico;

Aparecidense;

Retrô;

Maringá;

Maracanã;

Capital-DF;

CSA;

Vila Nova.

Os potes para o sorteio são organizados com base no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Dessa forma, os times melhor classificados compõem o Pote 1, enquanto os demais são distribuídos no Pote 2.

A partir da terceira fase, em caso de empate no placar agregado das duas partidas, a decisão será tomada por meio de disputa de pênaltis. Nas primeiras fases, as partidas foram de jogo único.