Atlético de Madrid x Leverkusen: horário, escalações e onde assistir

O Atlético de Madrid recebe o Bayer Leverkusen nesta terça-feira, no Riyadh Metropolitano, em um duelo de peso pela sétima rodada da fase de grupos da Champions League 2024/25. Ambas as equipes, sob o comando de Diego Simeone e Xabi Alonso, respectivamente, buscam consolidar suas campanhas e garantir posições de destaque no torneio.

Atlético de Madrid vem de um confronto que custou a liderança de LaLiga. Fonte: @atleticodemadrid

O momento das equipes

O Atlético de Madrid, vice-líder da LaLiga, chega ao confronto com algumas incertezas. A equipe terá a ausência confirmada de Alexander Sorloth e dúvidas sobre José Maria Giménez. Sob a liderança de Simeone, os espanhóis têm apostado em uma tática sólida e resiliência para superar adversários.

Oblak; Galan, Lenglet, Le Normand, Llorente; Lino, Barrios, De Paul, Simeone; Griezmann e Álvarez.

Já o Bayer Leverkusen, vice-líder da Bundesliga, vive grande fase. Mesmo desfalcado de Amine Adli, Jeanuel Belocian e Victor Boniface, o time alemão apresenta consistência e entrosamento que o tornam um dos destaques da temporada europeia.

Kovar; Hincapié, Tapsoba, Mukiele, Grimaldo; Xhaka, Garcia, Frimpong, Wirtz, Hofmann; Schick.

Onde assistir ao jogo?

No Brasil, a partida será transmitida pelo canal fechado Space e pelo streaming Max, às 17h (horário de Brasília).

Expectativas para o confronto

A atmosfera no Riyadh Metropolitano promete ser eletrizante, com a torcida colchonera dando apoio total ao Atlético. Por outro lado, o Bayer Leverkusen espera impor seu estilo ofensivo, característico do trabalho de Xabi Alonso.

Fatores-chave para a partida:

A presença da torcida do Atlético, que pode ser um diferencial nos momentos decisivos.

A gestão dos desfalques por ambos os técnicos, que terão que ajustar suas estratégias durante o jogo.

A forma física e a recuperação de jogadores lesionados, essenciais para manter o ritmo.

A pressão emocional em um confronto com tanto peso, que pode influenciar o desempenho das equipes.

Trajetórias recentes

O Bayer Leverkusen chega embalado por uma sequência invicta, o que lhe confere uma leve vantagem moral. O Atlético, por sua vez, busca se reerguer após tropeços recentes na LaLiga, mas confia em sua solidez defensiva para conter o ímpeto alemão.

Com dois estilos distintos em campo, o jogo promete ser um espetáculo técnico e emocional. Quem vencer, dará um passo importante rumo à próxima fase da Champions League.