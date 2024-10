Raphinha marca três, e Barcelona goleia o Bayern na Champions

O Barcelona espantou o fantasma bávaro nesta quarta-feira, 23, em confronto contra o Bayern de Munique pela Champions League. A equipe catalã goleou por 4 a 1 no Olímpico de Sants-Montjuïc, com destaque para o brasileiro Raphinha, que marcou três gols.

O Barcelona soma seis pontos em três jogos e fecha a rodada na 10ª colocação. Já o Bayern se vê em situação delicada na tabela, com apenas três pontos e na 23ª posição.

Como de costume, Barcelona e Bayern de Munique fizeram mais um encontro eletrizante. Foi preciso um minuto de jogo para a rede balançar. Aproveitando a marcação alta da equipe visitante, Fermín López acionou Raphinha em velocidade. O brasileiro foi de encontro com Neüer, driblou o goleiro e abriu a contagem.

Após o gol sofrido, o Bayern teve momentos de domínio. Aos 10 minutos, Harry Kane teve gol anulado. Ainda assim, oito minutos depois, o centroavante inglês voltou a aparecer e desta vez para valer. Aproveitando cruzamento de Gnabry, deixou tudo igual.

Na reta final do primeiro tempo, o Barça voltou a ameaçar. A lei do ex imperou aos 36 minutos, em sobra de Fermín López. O centroavante Lewandowski não perdoou e colocou novamente a equipe catalã na frente. Antes do intervalo, Raphinha voltou a brilhar e ampliou a vantagem: 3 a 1 para o time da casa.

Confortável em casa, o Barça teve tranquilidade no segundo tempo para transformar a vitória em goleada. A noite era do brasileiro Raphinha, que recebeu passe de Yamal matando a bola no peito e na sequência chutando cruzado: 4 a 1.

Com a vitória catalã encaminhada, o Barcelona conseguiu controlar o resultado mesmo sem ter a posse da bola. O Bayern não conseguiu reagir ou mesmo aumentar o volume. Assim, o placar persistiu até o apito final.

