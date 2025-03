Última rodada do Gauchão: Brasil-Pel precisa de 3 gols; Avenida tem vantagem

O embate entre Brasil-Pel e Avenida, que ocorre neste sábado, 15 de março de 2025, às 20h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, promete ser um dos mais emocionantes da temporada. Esta partida, válida pela última rodada do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Gaúcho, definirá o destino das duas equipes na competição.

O Avenida entra em campo com a vantagem de poder perder por até dois gols de diferença e ainda assim garantir sua permanência na elite do futebol gaúcho. Por outro lado, o Brasil-Pel precisa de uma vitória por três ou mais gols para evitar o rebaixamento à Divisão de Acesso. O clima é de tensão e expectativa entre os torcedores de ambas as equipes.

Jogadores do Grêmio Esportivo Brasil – Fonte: Instagram/@gebrasiloficial

Como estão preparadas as equipes?

O Brasil-Pel, sob o comando do técnico Pingo, vem com uma formação que busca o ataque. A equipe deve entrar em campo com Gabriel no gol; Danilo, Cerqueira, Bruno e Higor formando a linha defensiva; Rael ou João Victor, Fabro ou Cabeça, e Kauê no meio-campo; Charopem, Alan Bald ou Sorriso, e Jota no ataque. A estratégia é clara: pressionar o adversário desde o início para alcançar o resultado necessário.

Por sua vez, o Avenida, treinado por Gabriel Dutra, deve adotar uma postura mais cautelosa. A provável escalação inclui Rodrigo Mamá no gol; Luiz Menezes, Micael, Dadalt e Joel Jimenez na defesa; Amaral, Zé Vitor ou Luiz Menezes, e Matheus Martins no meio; Laion, Caíque Cálito ou JP Bardales, e Michel no ataque. A equipe busca aproveitar os contra-ataques e a vantagem no placar agregado.

Quem será o árbitro da partida?

A arbitragem estará a cargo de Francisco Soares Dias, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Leirson Peng Martins, todos do Rio Grande do Sul. O VAR será comandado por Marcello Ignacio Domingues Neto, também gaúcho. A escolha de uma equipe de arbitragem local visa garantir o melhor entendimento do contexto do campeonato e das equipes envolvidas.

Onde acompanhar o jogo?

Para os torcedores que não puderem comparecer ao estádio, a partida será transmitida ao vivo pelo canal do GZH no YouTube. Esta é uma excelente oportunidade para acompanhar todos os lances e emoções deste confronto decisivo, que promete ser um dos mais comentados do Gauchão 2025.

