Onde assistir Bahia x Ceará pela Copa do Nordeste

O confronto entre Bahia e Ceará promete agitar a Fonte Nova em Salvador, nesta quarta-feira, 26 de março de 2025. A partida, válida pela 7ª rodada da Copa do Nordeste, está marcada para as 19h (horário de Brasília) e será transmitida pelo canal Premiere. Este jogo é crucial para ambas as equipes, que buscam consolidar suas posições na tabela de classificação.

Publicidade

O Bahia chega a este confronto como líder do grupo B, com dez pontos, ao lado de CSA e Ceará. A equipe baiana está praticamente garantida na próxima fase da competição, graças ao seu saldo de gols superior. Já o Ceará, também com dez pontos, precisa de um bom resultado para não correr riscos de ficar fora da zona de classificação.

Camisa do Ceará – Fonte: Instagram/@cearasc

Qual a situação atual das equipes na Copa do Nordeste?

O Bahia lidera o grupo B da Copa do Nordeste, mostrando um desempenho consistente ao longo das rodadas. Com um saldo de gols de 9, a equipe de Salvador tem uma vantagem considerável sobre seus concorrentes diretos. A classificação para a próxima fase está quase assegurada, mas o time busca uma vitória para garantir a liderança isolada.

Publicidade

Por outro lado, o Ceará enfrenta uma situação um pouco mais delicada. Apesar de também ter dez pontos, o saldo de gols do Vozão é de apenas 3. Isso significa que uma derrota, combinada com resultados desfavoráveis de outros jogos, pode complicar sua classificação. A equipe precisa estar atenta e buscar um resultado positivo para evitar surpresas.

Onde assistir ao jogo Bahia x Ceará?

Os torcedores que desejam acompanhar o duelo entre Bahia e Ceará poderão assistir à partida ao vivo pelo canal Premiere. A transmissão começa às 19h, horário de Brasília, direto da Arena Fonte Nova, em Salvador. Este confronto promete ser emocionante, com duas equipes buscando firmar suas posições na tabela.

Quais as prováveis escalações para o jogo?

O técnico Rogério Ceni deve escalar o Bahia com a seguinte formação: Marcos Felipe no gol; Gabriel Xavier (ou Gilberto), Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba na defesa; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly (ou Ademir) no meio-campo; Erick Pulga e Willian José no ataque.

Publicidade

Já o Ceará, sob o comando de Léo Condé, deve entrar em campo com: Bruno Ferreira no gol; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia na defesa; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni no meio-campo; Fernandinho, Aylon e Pedro Raul no ataque.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.