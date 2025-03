Ligga Arena recebe Athletico x Maringá: Onde assistir jogo decisivo do Paranaense

O Campeonato Paranaense de 2025 chega a um momento decisivo com o confronto entre Athletico e Maringá na semifinal. Após um empate de 1 a 1 no jogo de ida, as equipes se preparam para o embate decisivo na Ligga Arena, em Curitiba, nesta quarta-feira, 19 de março, às 20h (horário de Brasília). O jogo promete ser emocionante, com transmissão ao vivo pela NSports e Furacão TV.

Na primeira fase do campeonato, o Athletico garantiu a segunda posição na tabela com 22 pontos, enquanto o Maringá ficou em sexto lugar, somando 16 pontos. No primeiro turno, o Athletico venceu o Maringá por 3 a 2, demonstrando a competitividade entre as equipes. Agora, ambos os times buscam uma vaga na final do estadual.

Torcida do Maringá recebendo jogadores do clube – Fonte: Instagram/@maringafc

Como está a preparação do Athletico para o confronto?

O Athletico conta com reforços importantes para o jogo de volta. O atacante Alan Kardec e o meio-campista Giuliano estão de volta após se recuperarem de lesões. No entanto, o time ainda enfrenta desfalques, como os laterais Dudu e Esquivel, além do atacante Julimar, que permanecem no departamento médico. O técnico Maurício Barbieri deve escalar Mycael; Palacios, Belezi, Figueiredo, Léo e Fernando; Velasco, Raul, Giuliano (ou Felipinho) e Zapelli; Luiz Fernando (ou Kardec).

Quais são as expectativas para o Maringá?

O Maringá também enfrenta desafios com os desfalques de Iago Santana e Sávio, ambos lesionados. No entanto, a equipe conta com os destaques ofensivos Matheus Moraes e Maranhão, que estão confirmados como titulares. Sob o comando do técnico Jorge Castilho, o time deve entrar em campo com Dheimisson; Raphinha, Tito, Ronald e Miller; Buga, Rodrigo Santos e Edison; Leo Ceará, Matheus Moraes e Maranhão.

Retrospecto e últimos confrontos entre Athletico e Maringá

Os encontros recentes entre Athletico e Maringá mostram um equilíbrio nas disputas. No último confronto, em 16 de março de 2025, as equipes empataram em 1 a 1. Anteriormente, em 9 de fevereiro de 2025, o Athletico venceu por 3 a 2. No ano passado, o Athletico levou a melhor em dois dos três confrontos, incluindo uma vitória por 3 a 0 em abril de 2024.

Últimos resultados das equipes

O Maringá vem de uma sequência de resultados mistos, incluindo um empate contra o Coritiba e uma vitória expressiva sobre o União Carmolandense na Copa do Brasil. Já o Athletico, além do empate recente com o Maringá, conquistou vitórias importantes contra o Guarany de Bagé e o Azuriz, mostrando força na competição nacional.

Com o histórico recente e a preparação das equipes, o confronto promete ser acirrado e decisivo para definir quem avançará à final do Campeonato Paranaense de 2025.

