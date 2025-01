Gabigol desencanta: ‘Meu coração está azul’

O Cruzeiro não tomou conhecimento do Itabirito e goleou na noite da última quinta-feira, 30, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O jogo na Arena Independência foi marcado pelo brilho de Gabigol.

Contratado nesta temporada, o atacante desencantou com a camisa celeste. Autor de três gols, Gabi já demonstrou melhor entrosamento com Dudu e Matheus Pereira, outras peças ofensivas da equipe.

Após a partida, Gabigol comentou sobre sua adaptação ao clube. Ele ainda agradeceu Fernando Diniz, demitido nos últimos dias do cargo de treinador.

“Meu coração está azul. Estou muito feliz aqui, muito feliz na cidade, realmente é uma equipe maravilhosa, o clima está muito bom. É claro que aconteceram algumas coisas no começo do ano, é agradecer ao Diniz e agora seguir”, disse.

Em campo, o atacante foi às redes já aos 13 minutos, em uma jogada que começou com ele próprio. Da intermediária, fez um lançamento para Dudu, que entrou na área e sofreu pênalti.

Na cobrança, o goleiro defendeu o chute de Gabigol, mas não pôde salvar no rebote. O segundo veio aos 30 minutos, quando pressionou a saída de bola do zagueiro adversário, roubou a posse, invadiu a área e bateu na saída do goleiro.

Marquinhos ampliou para o Cruzeiro e no último lance do primeiro tempo, Gabriel voltou a marcar. Mais uma vez pegou a bola para cobrar um pênalti, mas dessa vez deslocou o arqueiro e fez o hat-trick.