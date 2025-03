De quase eliminado a finalista: como Palmeiras driblou turbulência no Paulistão

O Palmeiras é finalista do Campeonato Paulista de 2025. Ao bater o São Paulo por 1 a 0, nesta segunda-feira, 10, no Allianz Parque, o Verdão confirmou vaga na decisão e, na decisão contra o Corinthians, poderá chegar ao quarto título consecutivo, igualando um recorde que já dura mais de 100 anos.

A campanha deste ano, no entanto, teve contornos dramáticos, ao contrário de 2022, 2023 e 2024, quando o time palestrino foi o líder geral na primeira fase. Nesta edição, o Verdão garantiu vaga apenas na última rodada, ao vencer o Mirassol e contar com tropeço da Ponte Preta.

No entanto, a reação teve início na 11ª rodada, quando o Palmeiras tinha a obrigação de bater o Botafogo de Ribeirão Preto. O êxito por 3 a 1 manteve esperanças e pode ter sido o início da arrancada rumo ao tetra.

Em coletiva de imprensa após a semifinal, Abel Ferreira falou sobre o momento em que o time foi alvo de críticas. O treinador ainda elogiou Leila Pereira, tratando a presidente como essencial na serenidade no momento de turbulência.

“Quando começaram a criticar a gente, e os nossos adversários conseguindo somar ponto, a tranquilidade de uma líder como é ela, nos ajudou. O Palmeiras é competente e trabalha bem dentro de si. Ela tem um papel determinante no que é o clube, ela é líder máxima”, disse.

Nas quartas de final, a superioridade técnica e financeira ficou clara diante do São Bernardo, no ABC Paulista. O Verdão venceu por 3 a 0, com show de Estêvão, que tem sido o grande nome da fase final, com três gols nos últimos três jogos.

Somado à joia da casa, o Palmeiras deve ter um acréscimo e tanto para a fase final: Vitor Roque. O centroavante contratado junto ao Barcelona deve ser o titular absoluto do centro do ataque, posição que ainda estava vaga desde a saída de Endrick, no meio de 2024.

Titular, o novo reforço estreou contra o São Paulo e sofreu o pênalti que culminou em gol de Raphael Veiga. Depois do duelo, Abel falou sobre a escolha pelo recém-chegado: “Era a primeira vez do Roque, mas na minha opinião esse jogo pedia mais a mobilidade do Roque e atacar profundidade.”

Busca por tetra após 106 anos

O Palmeiras pode igualar um feito que não ocorre há mais de um século no Campeonato Paulista. Caso o Alviverde saia campeão contra o Corinthians, além de levantar um troféu na casa do arquirrival, a competição voltará a ter um tetracampeão consecutivo.

A última vez que uma equipe alcançou tal feito aconteceu 106 anos atrás, quando o Club Athletico Paulistano ficou com a taça. O time da capital paulista levou os torneios de 1916, 1917, 1918 e 1919, e detém, até então, a maior sequência de conquistas de campeonatos estaduais de São Paulo.

O Palmeiras, vencedor de 2022, 2023 e 2024, tem a chance de igualar a marca pela segunda vez em sua história. Anteriormente, o Verdão foi tricampeão entre 1932 e 1934, mas ficou com o vice em 1935 e teve a hegemonia interrompida.

