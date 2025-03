Copa do Nordeste: Ferroviário x Sousa, veja onde assistir ao jogo

Na reta final da fase de grupos da Copa do Nordeste, Ferroviário e Sousa se enfrentam em um duelo crucial. O jogo acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 21h30 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 26 de março de 2025. Ambas as equipes estão em busca de uma vaga nas quartas de final, tornando este confronto uma verdadeira batalha.

Publicidade

O Ferroviário, conhecido como Ferrão, está determinado a garantir sua classificação sem depender de outros resultados. Por outro lado, o Sousa, apelidado de Dino, precisa da vitória para manter vivo o sonho de avançar na competição. Este embate promete ser emocionante, com os dois times dando tudo de si em campo.

Jogadores do Ferroviário – Fonte: Instagram/@ferroviarioac

Onde assistir Ferroviário x Sousa?

Para os torcedores que não querem perder nenhum detalhe deste jogo decisivo, a transmissão será realizada pelo canal Premiere, em sistema pay-per-view. Além disso, a CBN Paraíba oferecerá a narração ao vivo pelo rádio. Para aqueles que preferem acompanhar lances em tempo real, o site ge iniciará sua cobertura uma hora antes do início da partida.

Publicidade

O que está em jogo?

Para o Ferroviário, uma vitória significa a classificação direta para as quartas de final. Em caso de empate, o time ainda terá chances, mas dependerá de tropeços de outras equipes como CRB, Altos e Moto Club. Já o Sousa só tem uma opção: vencer. Apenas com a vitória o Dino conseguirá avançar, transformando este jogo em uma verdadeira final antecipada.

Quais são as prováveis escalações?

As escalações dos times refletem a seriedade e a preparação para este confronto. O Ferroviário deve entrar em campo com Matheus Cavichioli no gol, seguido por Kauê Leonardo, Wesley Junio, Lucas Ramires, Jeffão e Rikelmy na defesa. No meio-campo, Kevin Rivas, Gharib e Janeudo são esperados, enquanto Allanzinho e Ciel devem formar a dupla de ataque. O técnico Gustavo Barbosa comanda a equipe.

O Sousa, por sua vez, deve alinhar com Bruno Fuso no gol, acompanhado por Welisson, Gustavo Alexandria, João Rafael e Jackson na defesa. O meio-campo deve contar com Hebert, Patrik, Pedro Lima e Wellington, enquanto Elielton e Vinícius (ou Bruno Matos) são esperados no ataque. A equipe é dirigida pelo técnico Paulo Foiani.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.