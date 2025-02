Como está a corrida pela artilharia do futebol brasileiro em 2025

A corrida pela artilharia do futebol brasileiro em 2025 tem, até o momento, uma surpreendente liderança: o atacante Guilherme, do Santos. Autor de dez gols na temporada, o camisa 11 santista se aproximou em apenas 12 jogos do feito que precisou de 46 em 2024, quando terminou com 13 gols – a melhor de toda a carreira.

Com Neymar como garçom, a tendência é que o jogador possa continuar firme na disputa pela artilharia. No ano passado, ele foi responsável por dez assistências diretas para gols de companheiros. Esse ano, até o momento, não tem nenhuma.

A briga pela artilharia da temporada tem outro concorrente de peso: o atacante Hulk, que já marcou oito gols, mas pode ter a sequência comprometida devido a uma lesão muscular na coxa direita. Ele é dúvida para a final do estadual diante do América Mineiro.

Outros nomes conhecidos da Série A também começaram o ano embalados: casos do argentino Pablo Vegetti, autor de sete gols pelo Vasco, e do norueguês Martin Braithwaite, do Grêmio, que fez seis.

O último artilheiro do país, Yuri Alberto, autor de 31 gols em 2024, tem só três gols em 11 jogos. Curiosamente, o camisa 9 só balançou as redes em clássico, marcando duas vezes diante do Santos e uma no dérbi com o Palmeiras.

E há, também, alguns “ilustres desconhecidos”. PLACAR mostra como está a disputa pela artilharia do país:

1. Guilherme (Santos) – 10 gols

Autor de dez gols em 12 partidas disputadas pelo Santos na temporada, todos pelo estadual. Lidera com folga a artilharia do Campeonato Paulista e vive grande momento. Marcou o gol número 13.000 da história do Peixe.

2. Hulk (Atlético-MG) – 8 gols

Autor de oito gols em oito partidas disputadas pelo Galo na temporada, tem média de um gol por partida. Na última temporada, balançou as redes 19 vezes em 53 jogos. Faz o seu melhor início de ano desde a chegada ao clube em 2021.

2. Alisson Farias (Tombense) – 8 gols

Com apenas 22 anos, começou o ano atuando pelo modesto Santa Cruz de Natal-RN, onde marcou oito gols nos seis primeiros jogos. Deixou o clube no último dia 31 de janeiro para jogar no Tombense. Até aqui, apenas um jogo no time mineiro, sem gol.

4. Pablo Vegetti (Vasco) – 7 gols

Apesar dos 36 anos, o Pirata começou o ano mandando recado que ainda tem fôlego para mais. Foram seis gols no estadual e um pela Copa do Brasil em nove jogos disputados na temporada.

4. Diego Ceará (Sousa-PB) – 7 gols

Experiente, o atacante de 31 anos tem sete gols em 12 partidas disputadas pelo Sousa-PB na temporada. Chegou ao clube esse ano para a sua segunda passagem, após atuar em parte da temporada passada, quando fez 12 gols. Atuou por 21 equipes diferentes na carreira.

4. Emerson Galego (Ypiranga-RS) – 7 gols

Destaque do Ypiranga-RS, o jogador de 25 anos marcou sete gols em 10 aparições na temporada. Revelado pelo 1º de Maio, tem passagens por outras nove equipes diferentes do futebol brasileiro.

4. Allanzinho (Ferroviário-CE) – 7 gols

Autor de sete gols em 12 jogos, o atacante de 24 anos vive grande fase pelo Ferroviário, onde chegou no ano passado. Formado no Santos, tem passagens por Guarani, Tombense, Joinville, São Bernardo e pelo futebol romeno.

4. Iago Teles (Londrina) – 7 gols

Com 24 anos, vive o melhor momento da carreira. Marcou sete gols em 11 jogos até o momento. Revelado pelo Osasco Audax, passou por Red Bull Brasil, Ituano, Botafogo-PB, Inter de Limeira, CSA-AL e Guarani antes da boa fase.

