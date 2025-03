Ceará empata com Fortaleza e fica com bicampeonato estadual

O Ceará conquistou na noite deste sábado, 22, o bicampeonato estadual. O time precisou apenas de um empate por 1 a 1 (havia vencido o jogo de ida por 1 a 0) sobre o rival Fortaleza para assegurar o troféu de maneira invicta. Lucas Sasha chegou a abrir o placar no Castelão, mas Pedro Raul deixou tudo igual.

Com o resultado, o Ceará voltou a se isolar no quadro de maiores campeões do Estado: 47 a 46 contra o Fortaleza.

O volante Lucas Sasha abriu o placar para o Fortaleza aos 13 minutos do segundo tempo, já com Gastón Ávila expulso após cartão vermelho direto. O Ceará reagiu e chegou ao empate aos 26.

As equipes agora voltam as suas atenções para a Copa do Nordeste. O Ceará visita o Bahia, na quarta-feira, às 19h; e Fortaleza recebe o CRB, no mesmo dia, às 21h30.