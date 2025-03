Abel Ferreira vai à final e pode superar outro ídolo do Palmeiras

Abel Ferreira segue escrevendo cada vez em mais páginas a sua história no Palmeiras. Desde 2020 sob comando do Verdão, o português colecionou títulos nacionais e continentais, além de ter sido finalista em todos os Campeonatos Paulistas que disputou, com direito a três títulos.

Agora, após passar pelo São Paulo na polêmica semifinal desta segunda-feira, 10, o técnico novamente está na decisão, diante do Corinthians, e pode igualar um ídolo da história do clube. Com 10 troféus, Abel está empatado com ex-treinador Oswaldo Brandão como técnico com mais títulos da história alviverde, o que carrega para a final contra o Corinthians a busca por uma marca pessoal.

O português é tricampeão estadual (2022, 2023 e 2024), bicampeão brasileiro (2022 e 2023), bicampeão da Libertadores (2020 e 2021), campeão da Copa do Brasil (2020), campeão da Supercopa do Brasil (2023) e campeão da Recopa Sul-Americana (2022).

Brandão, ao contrário do atual treinador palmeirense, também venceu como jogador do time, somando quatro conquistas. Porém, foi à beira do campo que ele marcou época, com os títulos do Torneio Início do Campeonato Paulista (1946), da Taça Cidade de São Paulo (1946), do Campeonato Paulista (1947, 1959, 1972 e 1974), do Campeonato Brasileiro (1960, 1972 e 1973) e do Torneio Laudo Natel (1972).

Assim, além de poder superar Oswaldo Brandão em números gerais, Abel Ferreira também pode igualar o ex-técnico em títulos do Paulista. No entanto, nem mesmo a possível conquista o alça ao posto de maior campeão estadual da história do Palmeiras, tendo em vista que a posição é ocupada por Vanderlei Luxemburgo, com cinco troféus estaduais (1993, 1994, 1996, 2008 e 2020).

O Palmeiras também pode bater um recorde que já dura mais de 100 anos na decisão diante do Corinthians: pode ser o segundo tetracampeão paulista da história, o primeiro desde o Paulistano, que obteve a marca entre 1916 a 1919.

