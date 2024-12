Título, G8 e rebaixamento: o que segue em jogo no Brasileirão

O Brasileirão de 2024 chega ao fim no próximo domingo, 8, com a disputa da 38ª rodada. Até o momento, todas as partidas estão marcadas para às 16h (de Brasília), tendo em vista a disputa viva em maior parte da tabela.

Tendo em vista as vitórias de Botafogo e Palmeiras, a luta pelo título segue viva. O Glorioso lidera, com 76 pontos, e o Verdão é o segundo colocado, com 73.

Porém, quem tem a maior chance de ficar com o troféu é o Fogão. Os alvinegros garantem a conquista em caso de empate, contra o São Paulo, no Nilton Santos.

Já o Palmeiras tem cenário mais delicado. Para conquistar o tricampeonato consecutivo, a equipe de Abel Ferreira precisa vencer o Fluminense, no Allianz Parque, e torcer para o Botafogo ser derrotado.

A briga pelo G-8

Ainda que Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Fortaleza, São Paulo e Corinthians já estejam garantidos na Copa Libertadores de 2025, uma vaga segue em aberto. Sonhando com a classificação para a segunda fase preliminar do torneio (mesmo estágio em que o Timão entrará), estão Bahia, Cruzeiro e, matematicamente, o Vasco.

Quem tem maior probabilidade de conquistar o feito é o Bahia, que tem 50 pontos e precisa vencer o já rebaixado Atlético Goianiense, na Arena Fonte Nova. O Cruzeiro, com 49 pontos, depende de ganhar do Juventude, em Caxias do Sul, e torcer para um tropeço do Tricolor.

Ainda que tenha chances, o Vasco vive situação mais delicada. Para o Cruzmaltino sonhar com a Libertadores, é necessário vencer o Cuiabá, na Arena Pantanal, torcer para derrota do Bahia, tropeço do Cruzeiro e tirar desvantagem no saldo de gols (o Vasco tem -14, o Cruzeiro tem +1 e o Bahia tem -2).

Vagas na Sul-Americana

Levando em conta as oito vagas para a Libertadores, os times que terminarem entre 9º e 14º se classificarão para a Copa Sul-Americana. Assim, até o momento, três espaços para a competição precisam ser confirmados.

Grêmio, Juventude, Atlético Mineiro e Athletico Paranaense concorrem pelas vagas. O Imortal, o Jaconero e o Galo têm cenário definido para a última rodada, enquanto o Furacão precisa de vitórias (ainda entra em campo nesta quinta-feira, 5, contra o Red Bull Bragantino, pela 37ª rodada) para se classificar.

Caso o Athletico Paranaense vença o Massa Bruta, a briga fica ainda mais quente e embolada. Porém, um tropeço obrigará uma vitória diante do Atlético Mineiro, na Arena MRV, na última rodada.

O Grêmio, que recebe o Corinthians, precisa apenas vencer para não depender de ninguém – ou até perder, caso o Athletico Paranaense não vença o RB Bragantino. Da mesma forma, o Juventude, que enfrenta o Cruzeiro, pode entrar já classificado, dependendo do resultado do Furacão nesta quinta-feira, 5.

Luta para se manter no Brasileirão

Na parte de baixo da tabela, Cuiabá e Atlético Goianiense já estão matematicamente rebaixados. Em situação delicada, o Criciúma só se mantém vivo caso o Fluminense, que tem 40 pontos, não vença o Dourado, nesta quinta-feira, 5, pela 37ª rodada.

Quem ainda entra em campo e sonha em sair do Z-4 é o Red Bull Bragantino. O time paulista tem 38 pontos e enfrenta o Athletico Paranaense, nesta quinta, e pode ser rebaixado com antecedência em caso de derrota e êxito do Flu, já que tem duas vitórias a menos do que os cariocas.

O Athletico Paranaense, com 42 pontos, ainda tem chances de queda e depende do confronto contra o Bragantino. Com 44 pontos, o Atlético Mineiro também pode cair, mas depende de uma combinação em que não pontue mais e que o Red Bull faça seis pontos, o Fluminense soma ao menos quatro e o Athletico Paranaense faça três.

Disputa por maiores prêmios

Equipes como Flamengo, Internacional e Fortaleza, já na fase de grupos da Libertadores, Corinthians, já na segunda fase da Libertadores, e Vitória, já na Copa Sul-Americana, também têm motivações para as últimas rodadas. Isso, pois, a premiação do Campeonato Brasileiro é de acordo com a posição final na tabela.

Confira quanto é o prêmio da competição (em milhões):

R$ 48,1 R$ 45,7 R$ 43,3 R$ 40,8 R$ 38,5 R$ 36,1 R$ 33,7 R$ 31,3 R$ 28,8 R$ 26,4 R$ 20,7 R$ 19,2 R$ 17,8 R$ 17,3 R$ 16,8 R$ 16,3

Os últimos jogos do Brasileirão

37ª rodada (quinta-feira, 5, às 20h)

Athletico Paranaense x Red Bull Bragantino

Fluminense x Cuiabá

38ª rodada (domingo, 8, às 16h)

Juventude x Cruzeiro

Cuiabá x Vasco

Fortaleza x Internacional

Red Bull Bragantino x Criciúma

Palmeiras x Fluminense

Botafogo x São Paulo

Flamengo x Vitória

Bahia x Atlético Goianiense

Atlético Mineiro x Athletico Paranaense

Grêmio x Corinthians

* horários de Brasília