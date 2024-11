Série B: rodada pode definir acessos e rebaixamentos; entenda

A 36ª rodada da Série B do Brasileirão pode definir até três acessos e três rebaixamentos. Na parte de cima da tabela, Santos, Novorizontino e Mirassol podem confirmar matemativamente vagas na elite do futebol nacional em 2025, enquanto Guarani, Brusque e Ituano ainda lutam para evitar a Série C. As partidas ocorrem de sábado, 9, até terça-feira, 12. PLACAR explica os cenários:

ACESSOS

Santos

Líder isolado da competição, com 65 pontos, o Peixe sobe com mais de um cenário a seu favor. Se vencer o Coritiba na segunda-feira, 11, fora de casa, assegura o acesso sem depender de nenhum outro resultado.

Se empatar ou perder, a equipe dirigida pelo técnico Fábio Carille precisará torcer por um tropeço do Ceará (atual quinto colocado, com 57 pontos) diante do Botafogo-SP na terça, 12, em Ribeirão Preto. Segundo projeções matemáticas da UFMG, a probabilidade de acesso é de 99,9%.

Novorizontino

Segundo colocado, com 63 pontos, o Tigre do Vale precisará ainda de uma combinação de resultados para conquistar o sonhado acesso. Se vencer o Operário-PR em casa, terá que torcer por um tropeço do Ceará diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, ou do Sport diante da Chapecoense, em Recife. Em caso de empate, só sobe se o Ceará for derrotado.

Segundo a UFMG, as chances de acesso da equipe são de 98,5%.

Mirassol

Terceiro na tabela de classificação, com 62, o Leão Caipira assegura o acesso se vencer o Avaí, em Florianópolis, e em caso de tropeço do Ceará contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Nas projeções da UFMG as chances de acesso são de 94,9%.

REBAIXAMENTOS

Guarani

Último colocado, com apenas 31 pontos, o Bugre cai em caso de qualquer tropeço diante do Amazonas, em Campinas. Se vencer, ainda precisará secar alguns rivais.

Entenda os cenários: o CRB não pode vencer o Goiás ou a Ponte Preta ganhar do Vila Nova e a Chapeconse pontuar diante do Sport. Por jogar na terça, pode entrar em campo já rebaixado na competição nacional. A probabilidade, segundo a UFMG, é de 99,3%.

Brusque

Na 19ª colocação, com 33 pontos, o Quadricolor cai se perder para o Paysandu, em Belém, independentemente de qualquer outro resultado. Se empatar, será rebaixado se o CRB empatar com o Goiás ou a Ponte Preta vencer o Vila Nova. Se vencer, só cai se o Botafogo-SP pontuar contra o Ceará, além de vitórias de CRB e Chapecoense.

Segundo a UFMG, as chances de queda são de 99,4%.

Ituano

Na 18ª colocação, com 34 pontos, o Galo de Itu cai caso seja derrotado em sua partida diante do América Mineiro, e a Chapecoense pontuar contra o Sport ou em caso de vitórias de CRB e Ponte Preta diante de Goiás e Vila Nova, respectivamente. Se empatar, só cai se Chapecoense e CRB vencerem.

A probabilidade de ser rebaixado, de acordo com a UFMG, é de 96%.

OS JOGOS DA RODADA

9/11: Novorizontino x Operário-PR

9/11: Avaí x Mirassol

9/11: CRB x Goiás

10/11: Sport x Chapecoense

11/11: Vila Nova x Ponte Preta

11/11: Coritiba x Santos

11/11: Paysandu x Brusque

12/12: América-MG x Ituano

12/12: Guarani x Amazonas

12/12: Botafogo-SP x Ceará

