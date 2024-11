RB Bragantino x Cruzeiro: horário, escalações e onde assistir

Na eletrizante reta final do Campeonato Brasileiro Série A 2024, Bragantino e Cruzeiro se enfrentam em um duelo fundamental neste domingo, 1º de dezembro, às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid. Com o Bragantino lutando para escapar da zona de rebaixamento, na 18ª posição com 37 pontos, e o Cruzeiro, sob o comando de Fernando Diniz, buscando uma vaga na Taça Libertadores de 2025, o confronto promete ser uma das atrações da 36ª rodada.

A torcida do Bragantino deve encher o estádio Nabi Abi Chedid, com capacidade para mais de 15 mil pessoas, para apoiar sua equipe. A expectativa é de clima fervoroso, já que a equipe precisa urgentemente de uma vitória para se manter na Série A.

Como Assistir: Bragantino vs Cruzeiro

Os torcedores que desejarem acompanhar o embate entre Bragantino e Cruzeiro podem assistir ao jogo pelo canal Premiere, que detém os direitos de transmissão via Pay-Per-View.

Confronto Equilibrado: Quem Será o Vitorioso?

Segundo o portal oGol, em seu 17º confronto, as duas equipes apresentam um histórico equilibrado: o Cruzeiro acumula sete vitórias, enquanto o Bragantino tem seis, com três empates. Ambos não vêm de uma sequência positiva, o que torna o duelo ainda mais imprevisível.

O Bragantino espera usar o fator casa a seu favor, enquanto o Cruzeiro quer melhorar seu desempenho e assegurar uma posição de destaque na tabela.

Desfalques e Prováveis Escalações

O Bragantino enfrenta desfalques importantes: Nathan Mendes, Eric Ramires e Thiago Borbas estão fora devido a lesões, e a presença de Gustavo Neves ainda é incerta. A escalação provável inclui Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; Jhon Jhon, Sasha e Vinicinho.

O Cruzeiro, por sua vez, sente a ausência de Rafa Silva e Juan Dinenno, também por lesão. O técnico Diniz deve escalar Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Veron, Barreal e Lautaro Diaz.

Expectativas para o Jogo

Após uma série de resultados insatisfatórios para os dois lados, a expectativa é de um jogo tenso, onde ambos precisam da vitória. A presença da torcida do Bragantino pode ser um diferencial, enquanto o Cruzeiro tentará aproveitar suas oportunidades para conquistar pontos fora de casa. As projeções sugerem um empate, refletindo o equilíbrio entre as equipes.