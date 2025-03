Onde assistir ao vivo: Fortaleza busca vitória contra Fluminense na estreia do Brasileirão

Neste sábado, 29 de março de 2025, Fortaleza e Fluminense se enfrentam no Estádio Castelão, às 18h30min, horário de Brasília. Este confronto marca a estreia de ambas as equipes na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Enquanto o Fluminense busca se recuperar após um empate recente contra o Flamengo, o Fortaleza tenta superar a derrota para o CRB na Copa do Nordeste.

Publicidade

O Fluminense, conhecido como o Time de Guerreiros, não joga desde 16 de março, quando disputou a final do Campeonato Carioca. Já o Fortaleza, que perdeu o título estadual para o Ceará, vem de um revés em casa. A expectativa é de um jogo disputado, com ambas as equipes buscando começar a competição nacional com o pé direito.

Camisa do Fortaleza – Fonte: Instagram/@fortalezaec

Como acompanhar o jogo entre Fortaleza e Fluminense?

Os torcedores que desejam assistir ao duelo entre Fortaleza e Fluminense poderão acompanhar a transmissão ao vivo e exclusiva pelo canal Premiere, disponível no sistema pay-per-view. Esta opção permite que os fãs de futebol acompanhem todos os detalhes da partida diretamente de suas casas.

Publicidade

Como está definida a arbitragem do confronto?

A equipe de arbitragem para o jogo entre Fortaleza e Fluminense já está definida. O árbitro principal será Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Ele será auxiliado por Alex Ang Ribeiro, de São Paulo, e Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul. O quarto árbitro será Emerson Ricardo de Almeida Andrade, da Bahia. O VAR ficará sob a responsabilidade de Gilberto Rodrigues Castro Júnior, também de Pernambuco, com Clóvis Amaral da Silva como AVAR.

Quais são as prováveis escalações?

As equipes já têm suas prováveis escalações definidas para o confronto. O Fortaleza deve entrar em campo com João Ricardo no gol; Tinga, Emanuel Britez, Titi e Bruno Pacheco na defesa; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Moisés no meio-campo; e Marinho e Juan Martín Lucero no ataque. O técnico Juan Pablo Vojvoda lidera a equipe cearense.

Por outro lado, o Fluminense, sob o comando de Mano Menezes, deve escalar Fábio como goleiro; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva e Renê na linha defensiva; Otávio e Martinelli como volantes; Jhon Arias, Lima e Canobbio no meio; e Germán Cano como centroavante.

Publicidade

Quais são as expectativas para o Campeonato Brasileiro 2025?

O Campeonato Brasileiro de 2025 promete ser uma competição acirrada, com várias equipes buscando o título. Fortaleza e Fluminense entram em campo com objetivos claros e estratégias definidas. A estreia no Brasileirão é sempre um momento crucial para medir o potencial das equipes e ajustar táticas para as rodadas seguintes. Com a presença de jogadores experientes e técnicos renomados, o duelo entre Fortaleza e Fluminense certamente será um espetáculo para os amantes do futebol.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.