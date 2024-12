Libertadores: Cruzeiro precisa vencer tabu de 19 anos para ter vaga

O cenário do futebol nacional ferve com a reta final do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro Esporte Clube está na luta pela tão desejada vaga na Copa Libertadores de 2025. Encerrando sua campanha contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, esta partida é crucial, pois o time precisa vencer e torcer por um tropeço do Bahia para atingir seu objetivo.

Desde que venceu o Botafogo em julho, o Cruzeiro não conquista uma vitória fora de casa, o que aumenta a pressão sobre a equipe. O técnico Fernando Diniz está em seu capítulo final no comando, e essa partida tem um peso ainda maior, sendo potencialmente sua despedida, com a chance de reverter o desempenho aquém em jogos recentes.

O Desafio do Alfredo Jaconi

Confrontar o Juventude no Alfredo Jaconi sempre foi árduo para o Cruzeiro. A última vitória do time mineiro nesse estádio foi há 19 anos, e desejam quebrar essa sequência. O Juventude tem se mostrado forte em casa, sem perder desde o início de novembro, criando mais um obstáculo para o Cruzeiro enfrentar além do histórico negativo.

Situação Atual do Cruzeiro na Competição

No momento, o Cruzeiro está em nono lugar no Campeonato Brasileiro, com 49 pontos. Para conquistar a vaga na Libertadores, precisa vencer e esperar que o Bahia, que está um ponto à frente, tropece. O Bahia enfrenta o já rebaixado Atlético Goianiense, o que pode favorecer o time baiano. Um empate do Bahia poderia ser suficiente para a classificação do Cruzeiro.

Fernando Diniz: Fim de Ciclo e Expectativas dos Torcedores

O técnico Fernando Diniz está no comando do Cruzeiro até o fim do campeonato. Sua trajetória no clube foi marcada por momentos altos e baixos, e a torcida espera que ele encerre sua passagem assegurando a classificação para a Libertadores. Este jogo é também uma chance para o time terminar a temporada de forma positiva e manter o entusiasmo dos torcedores para o próximo ano.

Futuro do Cruzeiro em Jogo

É um fato: o confronto com o Juventude não é apenas mais um jogo, mas um momento decisivo para o Cruzeiro. A classificação à Libertadores traria importantes ganhos financeiros e valorização no cenário esportivo. Caso contrário, a equipe terá que se contentar com a Copa Sul-Americana, que, apesar de respeitável, oferece menos projeção internacional ao clube.

É claro que o Cruzeiro depende não só de sua atuação, mas também de outros resultados para ser bem-sucedido. Independentemente do resultado, a temporada proporcionará aprendizados valiosos que irão influenciar as estratégias futuras do clube dentro e fora do campo.