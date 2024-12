Grêmio x Corinthians: horários, escalações e onde assistir

No próximo domingo, 8 de dezembro de 2024, os times Grêmio e Corinthians se enfrentarão na Arena do Grêmio, localizada em Porto Alegre. Este jogo marca a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. O Grêmio pretende garantir uma vaga na Copa Sul-Americana, enquanto o Corinthians já está classificado para a Libertadores de 2025. Apesar da situação favorável para o Timão, espera-se um confronto acirrado, especialmente para o Tricolor, que ainda tem metas a cumprir.

Publicidade

O Grêmio ocupa atualmente a 12ª posição com 45 pontos e busca subir na classificação ao vencer o Fluminense, que está em 11º lugar. O Corinthians, que já acumula 53 pontos, deseja assegurar seu 7º lugar com pelo menos um empate. Estima-se que o público na arena esteja entre 25 e 30 mil torcedores, prontos para apoiar seus times no encerramento da temporada.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Transmissão do Jogo Grêmio x Corinthians

O jogo entre Grêmio e Corinthians será transmitido ao vivo pelo canal Premiere em todo o Brasil. Para espectadores internacionais, a partida será exibida em diversos horários e canais, como Fanatiz Canada e Premiere nos Estados Unidos. O jogo começará às 16h, horário de Brasília.

Histórico dos Confrontos Entre Grêmio e Corinthians

Grêmio e Corinthians já se enfrentaram oficialmente 94 vezes, resultando em 35 vitórias para o Grêmio, 30 para o Corinthians e 29 empates. O último confronto oficial entre os dois times foi em 7 de agosto deste ano, pela Copa do Brasil, onde o Corinthians venceu na disputa de pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar.

Nos cinco jogos mais recentes entre essas equipes, o Corinthians venceu uma partida, enquanto os outros quatro jogos terminaram empatados. No Brasileirão, o Grêmio teve dois empates e três derrotas nos últimos jogos, enquanto o Corinthians conquistou cinco vitórias consecutivas.

Publicidade

Desfalques e Expectativas para a Partida

O Grêmio enfrentará a ausência de alguns jogadores importantes. O goleiro Marchesín não jogará devido a um protocolo de concussão, e Aravena está fora por conta de uma lesão muscular. Além disso, Geromel fará sua última aparição como profissional. No Corinthians, o técnico Ramón Díaz não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, que está suspenso, mas planeja escalar o restante do time titular.

Caíque; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Soteldo, Cristaldo e Pavón; Braithwaite.

Com o Corinthians sem a pressão de conquistar pontos, o Grêmio pode tirar proveito desta situação para buscar a vitória crucial. Nesse cenário, a partida promete ser emocionante, com o Tricolor lutando até o fim para assegurar uma vaga em competições internacionais na temporada seguinte.