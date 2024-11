Flamengo x Atlético MG: horário, escalações e onde assistir

Flamengo e Atlético-MG, que recentemente decidiram a Copa do Brasil, voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 13 de novembro, às 20h, no Maracanã. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e promete reviver a emoção do último duelo decisivo entre as duas equipes. O confronto será transmitido ao vivo pelo SporTV e Premiere.

O Flamengo, além de buscar somar mais pontos no Brasileirão, terá a oportunidade de exibir o troféu da Copa do Brasil, adicionando mais emoção ao embate. O Atlético-MG, por sua vez, busca garantir sua vaga na Libertadores de 2025, objetivo que ainda não foi alcançado pelo clube mineiro.

Expectativas para o Confronto

Os times chegam à partida com objetivos distintos. Para o Flamengo, é uma chance de celebrar a recente conquista e manter a boa fase no campeonato. Já o Atlético-MG encara o jogo com seriedade, buscando somar pontos importantes na corrida por uma vaga na Libertadores.

O histórico recente entre as equipes dá um tempero especial ao duelo. A recente final da Copa do Brasil foi altamente competitiva, e este novo confronto reacende a rivalidade, com ambos os times determinados a mostrar superioridade.

Escalações