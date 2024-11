Cuiabá x Flamengo: horário, escalações e onde assistir

A Arena Pantanal será palco de um confronto emocionante entre Cuiabá e Flamengo esta semana. O jogo, parte da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para quarta-feira, dia 20, às 19h pelo horário de Brasília. Espera-se um grande comparecimento de torcedores, ansiosos para apoiar suas equipes na reta final da temporada.

Os históricos confrontos entre Cuiabá e Flamengo revelam um domínio carioca, com o Flamengo saindo vitorioso em quatro das sete partidas já realizadas, além de dois empates e apenas uma derrota. Apesar do favoritismo do Rubro-Negro, o Cuiabá, jogando em casa, espera surpreender com o forte apoio dos seus torcedores.

Onde assistir Cuiabá vs Flamengo?

O confronto será transmitido ao vivo pelo canal Premiere em todo o Brasil. Além disso, diversas plataformas internacionais oferecem cobertura do jogo. No Brasil, o jogo será transmitido às 19h, pelo Premiere.

Desfalques e retornos no Cuiabá

O Cuiabá contará com a volta de dois jogadores chave: Fernando Sobral e Gustavo Sauer, ambos disponíveis após ficarem de fora na última rodada. Contudo, o time enfrenta ausências importantes, como Alan Empereur e Eliel. Isidro Pitta também é desfalque devido a compromissos internacionais com a seleção do Paraguai.

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Ramon; Sobral (Filipe Augusto), Denilson, Lucas Fernandes; Derik Lacerda, Clayson, Jadson.

Preparativos do Flamengo para o confronto

O Flamengo viaja com um elenco limitado por diversas ausências. Sete jogadores estão lesionados, incluindo nomes de destaque como Arrascaeta, Pedro e Everton Cebolinha. Além desses, Léo Ortiz e Gerson estão fora devido a convocações internacionais, exigindo que o técnico Filipe Luís adote estratégias criativas para definir o time titular.

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan, Carlos Alcaraz, Matheus Gonçalves, Michael, Lorran (Gabigol ou Bruno Henrique).

Consequências do resultado para as Campanhas das Equipes

Ambas as equipes lutam por pontos cruciais para melhorar suas posições no Campeonato Brasileiro. Para o Cuiabá, vencer em casa é fundamental para distanciar-se das zonas inferiores da tabela. O Flamengo, já em posição confortável, busca somar pontos para influenciar sua colocação no topo. O jogo na Arena Pantanal implica mais do que espetáculo; destaca a resiliência das equipes ao enfrentar os desafios dos desfalques e ajustes estratégicos no Brasileirão.