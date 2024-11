Cuiabá x Bahia: horário, escalações e onde assistir

O confronto deste sábado, 30 de novembro, entre Cuiabá e Bahia acontece na Arena Pantanal, Mato Grosso, às 19h30 (horário de Brasília), válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o Dourado já rebaixado, a equipe joga sem pretensões, apenas para cumprir tabela. Por sua vez, o Bahia busca uma vitória necessária para manter vivas as esperanças de classificação para a próxima Conmebol Libertadores.

Mesmo sem chances na competição, o Cuiabá espera contar com o apoio dos torcedores na Arena Pantanal. O Bahia também deseja ter a presença de seus adeptos nas arquibancadas para este jogo crucial em suas ambições no campeonato.

Como Assistir ao Jogo Cuiabá vs Bahia?

Os fãs que desejam assistir ao jogo, podem sintonizar no Premiere, que transmitirá a partida para todo o Brasil, com início às 19h30 (horário de Brasília). O confronto também estará disponível em diversas plataformas internacionais.

Confrontos Anteriores entre Cuiabá e Bahia

Historicamente, Cuiabá e Bahia se enfrentaram apenas cinco vezes. O retrospecto é favorável ao Dourado, que nunca perdeu para o Tricolor, acumulando duas vitórias e três empates contra o rival baiano.

O desempenho recente das equipes tem sido variável, e os resultados dos últimos cinco jogos de cada uma podem ter um impacto significativo no próximo duelo.

Desfalques e Possíveis Escalações de Cuiabá e Bahia

Para esta partida, o Cuiabá não contará com Bruno Alves e Filipe Augusto, ambos suspensos. Derik Lacerda é dúvida devido a problemas físicos, enquanto André Luís segue fora dos planos do técnico Bernardo Franco.

Walter; Matheus Alexandre (Gabriel), Marllon e Alan Empereur; Railan, Lucas Mineiro (Fernando Sobral), Denilson e Ramon; Clayson, Isidro Pitta e Derik Lacerda (Jonathan Cafu).



O Bahia, por outro lado, deve estar quase completo. No entanto, David Duarte e Iago Borduchi são baixas confirmadas por questões físicas. Rezende e Thaciano são dúvidas, mas o retorno de Rafael Ratão pode ser um trunfo para as estratégias do técnico Rogério Ceni.