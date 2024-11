Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao Dérbi pelo Brasileirão

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira, 4, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dérbi paulista será transmitido pelo canal fechado SporTV e pelo pay-per-view Premiere.

Para o Timão, mandante, a partida é uma oportunidade de retomar a confiança após a eliminação na Copa Sul-Americana, sofrida diante do Racing, na última quinta-feira, 31. Um dos ingredientes do confronto é a pressão sobre o técnico Ramón Díaz.

Atualmente, o Corinthians ocupa a 15ª posição, com 35 pontos, mas teve um alívio relativo ao ver concorrentes diretos contra o Red Bull Bragantino derraparem. Isso, pois, Red Bull Bragantino e Athletico Paranaense deixaram pontos pelo caminho nesta rodada.

O Palmeiras, por outro lado, chega embalado por uma sequência de 11 jogos de invencibilidade no Brasileirão, mas com um empate em casa contra o Fortaleza na última rodada. O resultado deu fôlego ao Botafogo, atual líder, na briga pelo título.

Com 61 pontos, o time de Abel Ferreira está a três pontos do topo da tabela e encara o clássico como uma oportunidade para diminuir a distância e se manter na briga pelo título. Além disso, o Verdão defende um tabu de três anos sem perder para o Corinthians no Brasileirão.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Bidu; Martínez, Alex Santana, Carrillo e Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Diaz.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.