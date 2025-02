Corinthians e Havaianas se juntam em ação após frase polêmica de Gobbi

Corinthians e marca brasileira de chinelos Havaianas se juntaram neste domingo, 9, em uma ação de marketing para rebater as falas polêmicas e negativas de Mário Gobbi, ex-presidente do Timão. Na ocasião, o atual conselheiro relacionou a marca à pessoas de baixa renda.

Havaianas. Todo mundo usa* *Menos o Mário — Havaianas Brasil (@havaianasBR) February 8, 2025

No meio da semana, em fala que repercutiu nas redes sociais, o ex-presidente e atual conselheiro reclamou dos baixos valores cobrados aos associados: “está cheio de bandido frequentando o clube… Vem aqui de final de semana. É chinelo havaiana, um baixo nível”.

A ação teve início ainda no sábado, quando torcedores se juntaram no Parque São Jorge – todos vestindo chinelos – em campanha pelo uso democrático para o seu uso. Ainda no sábado, a página da Havaianas na rede do X (antigo Twitter), publicou: “Havaianas. Todo mundo usa. Menos o Mário”. Na sequência, publicou também: “Ainda bem que o Mário tirou o pé antes de mudar o nome da instituição pra Sport Fino Club Corinthians”.

Neste domingo, o Corinthians ‘ganha’ o patrocínio pontual na camisa para o jogo diante do São Bernardo: “Vai de Havaianas”, escrito na frente do uniforme. A marca também lançou o cupom VAIDEHAVAIANAS com 15% de desconto.

“Seja na praia, na cidade, nos clubes ou nos estádios, Havaianas sempre está nos pés dos brasileiros de todas as torcidas. Nossa marca, que é tão democrática, entrou na partida para lembrar que futebol é paixão, identidade e, acima de tudo, um momento de conexão que une todo mundo”, destacou Juliana Soncini, diretora de marketing da Havaianas no Brasil.

Maior torcida organizada do Corinthians, os Gaviões da Fiel aproveitaram também o momento para tentar engajar na doação da vaquinha para a quitação da Neo Química Arena. Nas redes sociais, pediram uma ação da Havaianas para reverter o lucro em doações.