Com 3 clubes sem treinador: veja lista dos técnicos da série A 2025

O cenário dos times da Série A do Campeonato Brasileiro para a temporada de 2025 está marcado por uma dinâmica reveladora em relação aos seus técnicos. Alguns clubes já têm seus treinadores definidos, enquanto outros ainda buscam líderes para suas equipes. A recente chegada de Fábio Carille ao Vasco da Gama, após sua saída do Santos, destaca-se como um dos movimentos mais impactantes deste período.

Nos últimos meses, várias mudanças ocorreram nas comissões técnicas dos clubes, refletindo tanto estratégias de renovação quanto tentativas de melhorar desempenhos insatisfatórios. Confira os detalhes das escolhas de cada time e as expectativas para suas atuações na temporada que se aproxima.

Quem são os novos comandantes dos clubes da Série A?

As expectativas em torno das mudanças de técnicos são significativas. No Vasco, a contratação de Fábio Carille, que levou o Santos ao título da Série B este ano, gera esperança de estabilidade e sucesso. Carille, com suas conquistas passadas, pode oferecer uma vantagem ao clube carioca.

Outros clubes também adotaram estratégias semelhantes para reforçar suas equipes. O Bahia optou por Rogério Ceni, conhecido por suas táticas inovadoras, enquanto o Corinthians escolheu o competente Ramón Díaz. No Nordeste, o Fortaleza decidiu manter Juan Pablo Vojvoda, visando continuidade no trabalho bem-sucedido.

Atlético-MG – Sem técnico

Bahia – Rogério Ceni

Botafogo – Artur Jorge

Ceará – Léo Condé

Corinthians – Ramón Díaz

Cruzeiro – Fernando Diniz

Flamengo – Filipe Luís

Fluminense – Mano Menezes

Fortaleza – Juan Pablo Vojvoda

Grêmio – Sem técnico

Internacional – Roger Machado

Juventude – Fábio Matias

Mirassol – Eduardo Barroca

Palmeiras – Abel Ferreira

Red Bull Bragantino – Fernando Seabra

Santos – Sem técnico

São Paulo – Luis Zubeldía

Sport – Pepa

Vasco – Fábio Carille

Vitória – Thiago Carpini

Quais clubes ainda não têm treinador?

Apesar de muitas contratações, três equipes ainda buscam seus técnicos para 2025. O Santos, depois da saída de Carille, procura um substituto à altura. Sem um sucessor definido, o clube paulista precisa rapidamente estabelecer seu novo comando técnico para evitar prejuízos à preparação para o campeonato.

Além do Santos, o Grêmio está sem técnico após a saída de Renato Gaúcho. O clube gaúcho, com uma torcida exigente, busca um nome que traga títulos e estabilidade. Por fim, o Atlético-MG ainda não encontrou um substituto para Gabriel Milito, demitido após o vice-campeonato da Libertadores, necessitando de um técnico que lidere seu talentoso elenco.

Qual a expectativa para a temporada de 2025?

As movimentações dos clubes da Série A geram grande expectativa para 2025. Com treinadores renomados e variadas estratégias, cada equipe busca seu caminho para o sucesso. Os novos contratados têm a missão de alcançar bons resultados e implantar suas filosofias de jogo de forma eficiente.

A reestruturação técnica de algumas equipes é vista como uma chance de revitalização. A chegada de novos treinadores pode introduzir surpresas táticas no campeonato, aumentando sua imprevisibilidade e competitividade. Os torcedores aguardam ansiosos o início das competições, esperançosos por ver seus times nas primeiras posições.

Com definições e incertezas, a Série A de 2025 promete uma temporada repleta de desafios e oportunidades para todos os envolvidos. Espera-se muitas partidas emocionantes ao longo do ano, com a expectativa de que as apostas nos comandos técnicos tragam os resultados desejados por jogadores, dirigentes e, especialmente, torcedores.