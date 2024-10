Brasileirão 2024: veja pontuação para fugir do rebaixamento

Com o Campeonato Brasileiro se aproximando do fim, a tensão é evidente entre muitos clubes da Série A, que estão lutando para evitar o rebaixamento. Nesta fase crucial, é imperativo que as equipes adotem estratégias eficazes e apresentem um futebol de alta qualidade para acumular pontos vitais, garantindo sua manutenção na elite do futebol nacional.

Publicidade

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), os clubes que atingirem 45 pontos têm menos de 1% de chance de serem rebaixados. Por outro lado, aqueles que alcançam apenas 40 pontos enfrentam um risco superior a 90% de cair para a Série B, conforme apontam as projeções matemáticas.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Clubes lutando contra o rebaixamento

Vários clubes estão empenhados na difícil tarefa de atingir as metas de pontuação. O Vasco, com 37 pontos e um jogo a menos, junto com o Criciúma, que tem 36 pontos, precisam de resultados positivos para assegurar a permanência. Já Grêmio, Bragantino, Juventude e Fluminense estão batalhando por quatro vitórias para alcançar a margem de segurança.

Clubes como Vitória e Corinthians estão em situações similares, enquanto o Athletico-PR enfrenta um cenário mais complicado devido à sua menor pontuação, mas ainda conta com duas partidas atrasadas, oferecendo alguma esperança.

Estratégias para evitar o rebaixamento

Clubes como o Cuiabá e o Atlético-GO enfrentam maiores desafios. O Cuiabá, com apenas 27 pontos e um jogo a menos, precisa de uma sequência impressionante de vitórias para evitar o descenso. O Atlético-GO está em uma situação crítica, necessitando vencer todos os oito jogos restantes para atingir 46 pontos.

Publicidade

Vitórias Necessárias: Cuiabá deve conquistar 6 vitórias em 9 jogos.

Cuiabá deve conquistar 6 vitórias em 9 jogos. Desempenho do Atlético-GO: Exige vencer todos os jogos restantes.

Consequências além do rebaixamento

Manter-se na Série A tem implicações significativas além do esporte. A descida para a Série B não implica apenas em uma queda esportiva, mas também afeta o patrocínio, os direitos de transmissão e todo o planejamento financeiro do clube.