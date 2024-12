Athletico PR: o que levou o time ao rebaixamento?

A trajetória do Athletico Paranaense na temporada 2024 do Campeonato Brasileiro foi marcada por uma série de eventos que culminaram em seu rebaixamento à Série B. Este cenário, pela quarta vez na história do clube, trouxe à tona questões pertinentes sobre desempenho, gestão e planejamento. A seguir, são abordados os principais fatores que contribuíram para esse desfecho inesperado.

Publicidade

O início promissor do Athletico na Série A deu esperanças à torcida. Vindo de um título estadual e boas atuações na Copa Sul-Americana, o clube começou o Brasileirão com resultados animadores. Em suas seis primeiras partidas, perdeu apenas uma vez, chegando a liderar o campeonato após uma vitória expressiva por 2 a 0 sobre o Palmeiras. Porém, essa fase positiva não se sustentou com o passar das rodadas.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como a Defesa Fragilizada Impactou na Retrospectiva do Athletico?

Um dos grandes empecilhos para o Athletico foi a fragilidade demonstrada nos minutos finais das partidas. A equipe perdeu pontos cruciais ao sofrer gols após os 40 minutos do segundo tempo em dez ocasiões. Esses momentos de desconcentração resultaram em oito resultados negativos, que se somaram a um total de 13 pontos desperdiçados, influenciando diretamente na posição final da equipe na tabela.

Quais Foram as Consequências do Longo Período de Dificuldades?

O desempenho do Athletico decaiu consideravelmente após a liderança na sexta rodada. Desde então, o time conseguiu apenas sete vitórias até o final do campeonato. A sequência de 11 jogos sem vencer no returno, incluindo partidas sob os comandos de Martín Varini e Lucho González, demonstrou a crise interna e refletiu o impacto da fragilidade defensiva já mencionada.

A Dependência de Fernandinho Influenciou nos Resultados do Time?

A ausência de Fernandinho por dois meses devido a uma lesão muscular foi sentida pelo time. Durante esse período, o Athletico perdeu 12 jogos, incluindo eliminações nas copas nacionais e internacionais. Sua tentativa de retorno no final da temporada para ajudar o time, mesmo com a recuperação acelerada, não foi suficiente para reverter o declínio de desempenho da equipe.

Publicidade

Como as Decisões de Gestão Contribuíram para o Rebaixamento?

No âmbito gerencial, o Athletico optou por um investimento mínimo na última janela de transferências. Contratou apenas dois jogadores, ambos com pouco impacto mensurável no elenco. As frequentes trocas de técnicos também evidenciaram a instabilidade na administração do time, com três treinadores ao longo da competição sem conseguir estabelecer uma estratégia eficaz.

Os Resultados em Casa Prejudicaram o Athletico?

A performance na Arena da Baixada foi um ponto fraco significativo. O Athletico terminou com o quarto pior aproveitamento como mandante, conquistando apenas 43,9% dos pontos disponíveis. Mesmo o envolvimento dos torcedores não foi o suficiente para transformar boas intenções em pontos necessários na reta final.

Em suma, o rebaixamento do Athletico à Série B é o resultado de uma série de fatores, desde questões técnicas dentro de campo até decisões administrativas e táticas fora dele. Resta ao clube refletir sobre as lições aprendidas e preparar uma estratégia sólida para retornar à elite do futebol nacional.