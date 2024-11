AO VIVO: Cuiabá x Flamengo pela 34ª rodada do Brasileirão

Em confronto válido pela 34ª rodada do Brasileirão, o Cuiabá recebe o Flamengo na Arena Pantanal em um jogo de desafios. O time da casa está na zona de rebaixamento, e para continuar sonhando com permanência na série A, precisa pontuar. Enquanto isso, o time carioca vem com grandes desfalques para o confronto.

Cuiabá x Flamengo minuto a minuto

