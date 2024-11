Abel Ferreira diz que o Botafogo ‘tem tudo para ser campeão’

No dia 8 de novembro de 2024, o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0 no Allianz Parque, em um jogo que evidenciou o vínculo entre o desempenho do time e as emoções dos torcedores. A partida demonstrou a resiliência do time e trouxe à tona a frustração dos adeptos após a derrota recente para o Corinthians. A impaciência dos fãs foi notável durante o primeiro tempo, com manifestações intensas nas arquibancadas.

Após a vitória, o técnico Abel Ferreira destacou a persistente irritação da torcida, relacionada a acontecimentos anteriores. A derrota para o Corinthians ainda estava fresca na memória coletiva, influenciando a atmosfera interna e externa ao campo. As expectativas não realizadas nesse clássico afetaram a moral para o jogo seguinte, intensificando o clima de tensão.

“Desde 21 de agosto que nós temos só o campeonato, então não foi contra o Corinthians que nós treinamos mais ou menos, que descansamos mais ou menos, já vínhamos com sete jogos, mas infelizmente contra o Corinthians não conseguimos produzir, isso é um fato, sentimos um pouco desse nervosismo durante o jogo, talvez essa mesma ansiedade não nos desse a calma e a tranquilidade necessária para fazer gols, vocês usam uma expressão ‘não ser afobado’ na hora de finalizar. Mas, felizmente, conseguimos nesses 30 chutes pelo menos um gol. Houve, em alguns momentos, essa ansiedade dentro do próprio jogo, mas também reconheço que nossos jogadores foram sempre resilientes, determinados, acreditamos sempre. A nossa equipe acredita sempre”

Influência dos Protestos no Jogo do Palmeiras contra o Grêmio

A torcida deixou claro seu descontentamento já no intervalo da partida contra o Grêmio, quando os jogadores ouviram vaias ao se retirarem. Abel Ferreira observou que essa pressão se originava da derrota anterior, refletindo o desejo intenso de sucesso em uma liga tão competitiva. Ele elogiou a crença e persistência da equipe, que mesmo sob pressão, manteve a serenidade para assegurar a vitória.

Ansiedade e Determinação: Torcedores e Jogadores em Sinergia

Dentro do campo, a equipe enfrentou não apenas o Grêmio, mas também a ansiedade dos torcedores. Abel Ferreira mencionou que os jogadores estavam nervosos durante a partida, dificultando as finalizações. No entanto, ele ressaltou a determinação que, apesar do ambiente tenso, levou o time à vitória através de um esforço incessante.

Campeonato Brasileiro: Perspectivas e Desempenho do Botafogo

Embora o Palmeiras preservem esperanças no campeonato, Abel Ferreira reconheceu a realidade atual, colocando o título nas mãos do Botafogo. Os líderes da tabela, com uma vantagem significativa e um desempenho excepcional sob excelente comando técnico, seguem firmes na competição. Mesmo com uma pontuação superior ao ano anterior, Abel destacou a importância de reconhecer os méritos dos concorrentes.

“Eu odeio perder, é a minha forma de ser e de estar, mas reconheço quando, por exemplo, vocês sabem quantos pontos tínhamos ano passado e temos nesse? Temos mais dois pontos do que no ano passado. (Jornalista interrompe e diz que são 5 pontos a mais) São cinco a mais? Não me custa nada reconhecer que estamos no nosso padrão até melhor. Temos que dar os parabéns a quem está tendo um desempenho espetacular, que é o Botafogo, um desempenho fora da curva, uma equipe muito bem construída, um excelente treinador, tem tido um desempenho espetacular, não me custa reconhecer isso. Têm tudo para serem campeões, têm uma bela vantagem, e vamos continuar fazendo isso. Às vezes não precisamos dizer mal do Palmeiras ou dos jogadores do Palmeiras, ou dos dirigentes, ou do treinador, porque estamos fazendo melhor ainda que o ano passado. O que está fora da caixa aqui? Vamos reconhecer e dar os parabéns a quem tem que ter os parabéns. Eu odeio perder, mas reconheço quando há adversários a terem um desempenho como têm e dar os parabéns e dizer que têm tudo para serem campeões. Eu não posso falar nada”

Próximos Confrontos do Palmeiras no Brasileirão

Com a recente vitória, o foco do Palmeiras está voltado para os próximos desafios no Brasileirão. Os jogos contra Bahia, Atlético-GO e Botafogo são fundamentais para permanecer na disputa pelo título. Cada confronto traz as expectativas dos torcedores e a motivação dos jogadores para avançar na tabela, mantendo a resiliência mostrada em campo.

Bahia (F) – 20/11, 20h (de Brasília) – Brasileirão

– 20/11, 20h (de Brasília) – Brasileirão Atlético-GO (F) – 23/11, 19h30 (de Brasília) – Brasileirão

– 23/11, 19h30 (de Brasília) – Brasileirão Botafogo (C) – 26/11, 21h30 (de Brasília) – Brasileirão

Assim, o Palmeiras segue em busca de equilibrar seus desafios internos e a competição com outros times, mantendo vivas as esperanças de seus fãs para o restante do campeonato.