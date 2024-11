Série D 2025 terá cinco times campeões da série B, veja lista

O ano de 2025 verá a Série D do Campeonato Brasileiro enriquecida com a presença de seis times que já alcançaram a glória máxima na Série B. Os históricos Inter de Limeira, Joinville, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Tuna Luso e Uberlândia voltam a cruzar os gramados nacionais, estendendo suas narrativas de tradição e aspirando à revitalização no cenário futebolístico do Brasil.

Publicidade

Ainda que situados na quarta divisão, esses clubes mantém fortes vínculos regionais e carregam torcidas apaixonadas. Essa variedade de origens sublinha a abrangência do futebol brasileiro, celebrando as histórias e culturas diversas que formam o mosaico esportivo do país. Sua participação promete trazer novas experiências e confrontos emocionantes aos amantes do futebol.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Glórias Passadas da Inter de Limeira

Destacando-se com seu triunfo na Série B de 1988, a Inter de Limeira simboliza a resiliência. Como pioneira do interior paulista ao vencer o Campeonato Paulista em 1986, a equipe agora trilha um caminho de reconstrução. Em 2024, esteve a um passo de ascender na Série D, sendo eliminada nas quartas de final pelo Maringá.

Depois de anos afastada das divisões nacionais, a Inter de Limeira almeja reafirmar seu prestígio, mirando tanto sua base regional quanto o cenário nacional. Seus fãs, ansiosos, esperam o retorno de seu time aos holofotes do futebol brasileiro.

O Reingresso de Clubes Icônicos na Série D

Assim como a Inter de Limeira, outros clubes com grande legado se encontram na Série D. Joinville, o campeão da Série B em 2014, retorna em busca de redenção após temporadas distantes dos holofotes maiores. Este clube, representativo do Paraná, visa reviver o brilho de suas campanhas passadas, alegrando seus torcedores.

Publicidade

A Portuguesa, revigorada pelo retorno à Série D após o Paulistão de 2025, também busca revitalizar sua glória. Com um histórico de destaque, incluindo o título da Série B em 2011, a Lusa se propõe a reacender seu status no futebol nacional, despertando a paixão de seus fervorosos fãs.

Sampaio Corrêa e Tuna Luso: Oportunidades e Sonhos

O tradicional Sampaio Corrêa, conhecido por suas façanhas nas Séries B, C e D, almeja um recomeço após as dificuldades de 2024 que o levaram ao rebaixamento. A equipe maranhense visa a Série D como base para reerguer seu potencial competitivo e retornar às ligas superiores.

Já a Tuna Luso, celebrando um notável ressurgimento no futebol do Pará, garante sua presença na Série D de 2025, oferecendo esperança e entusiasmo renovado a seus torcedores através de atuações significativas nos campeonatos locais e agora a nível nacional.

Uberlândia: Honrando o Passado com Olho no Futuro

Concluindo o conjunto de ilustres participantes, o Uberlândia se empenha em retomar seu espaço nacional desde sua vitória na Série B de 1984. Este clube do Triângulo Mineiro assegurou sua vaga na Série D de 2025 após bom desempenho no Campeonato Mineiro, apostando na força de seu legado histórico para alcançar um futuro brilhante.

Com clubes em busca de renovação e conquistas, a Série D de 2025 se desenha repleta de partidas emocionantes, revivendo a essência competitiva do futebol brasileiro. Cada time trará seu legado único, intensificando a rivalidade regional e nacional que é a essência do futebol no Brasil.