São Paulo recebe ‘sim’ de lateral da seleção brasileira

O São Paulo Futebol Clube está prestes a anunciar Wendell, lateral-esquerdo do Porto e integrante da Seleção Brasileira, como o seu primeiro grande reforço para a temporada de 2025. A informação foi divulgada pelo jornalista Robson Morelli durante o programa “Domingol com Benja” na CNN Brasil. A chegada de Wendell pode ser fundamental para o time paulista, graças à sua vasta experiência internacional.

Apesar de ainda ter contrato em vigor com o Porto por mais seis meses, Wendell já revelou sua intenção de atuar pelo São Paulo, segundo relatos de Morelli. O clube está em tratativas para garantir a vinda do jogador sem custos adicionais, aproveitando a possibilidade de um pré-contrato. A expectativa é que o Porto facilite a liberação, já que Wendell tem ocupado o banco de reservas no time português.

Trajetória de Wendell no Futebol

Wendell começou sua carreira no Icasa, no Ceará, e avançou no futebol nacional antes de se transferir para a Alemanha, onde atuou pelo Bayer Leverkusen. No clube alemão, acumulou 250 jogos e oito gols. Atualmente no Porto, ultrapassou a marca de 100 partidas, conquistando títulos como o Campeonato Português e três Taças de Portugal.

Convocações para a Seleção Brasileira

O lateral-esquerdo possui passagens pela Seleção Brasileira, tendo sido convocado primeiramente em 2016 com Tite e mais recentemente por Dorival Júnior para um amistoso contra a Inglaterra em março deste ano. Suas convocações refletem seu talento e constância no desempenho ao longo dos anos.

Expectativas do São Paulo

Julio Casares, presidente do São Paulo, confirmou à ESPN Brasil o interesse em incorporar Wendell ao elenco tricolor. Casares relatou ter discutido essa possibilidade com o jogador durante a Copa América. As negociações estão em progresso, mas Casares destacou que nada está certo enquanto o contrato não for assinado.

Desafios nas Negociações de Transferência

Casares também falou sobre as dificuldades que o São Paulo enfrenta no mercado de transferências, destacando a importância de agir de forma equilibrada e respeitando as restrições orçamentárias do clube. Segundo ele, essa abordagem ajuda a evitar decisões apressadas que possam comprometer o futuro da equipe.