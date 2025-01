Santos é o clube com mais técnicos estrangeiros desde 2019, veja lista

Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem experimentado uma significativa transformação com a crescente contratação de técnicos estrangeiros. Esse movimento ganhou destaque após o sucesso de Jorge Jesus no Flamengo em 2019, que abriu as portas para treinadores de diversas nacionalidades. Desde então, muitos clubes de ponta têm optado por técnicos de fora, buscando inovações e melhorias táticas que possam acrescentar valor ao campeonato nacional.

Publicidade

Analisando a Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, nota-se que apenas seis clubes ainda não experimentaram a liderança de estrangeiros desde 2019: Fluminense, Vitória, Juventude, Criciúma, Atlético-GO e Mirassol. Este dado evidencia a tendência de trazer profissionais internacionais que a maioria dos times de primeira linha está seguindo.

Santos: 6 técnicos (Jorge Sampaoli, Jesualdo Ferreira, Ariel Holan, Fabian Bustos, Diego Aguirre, Pedro Caixinha) Atlético MG: 5 técnicos (Rafael Dudamel, Jorge Sampaoli, Antonio mohamed, Eduardo Coudet, Gabriel Milito) Flamengo: 5 técnicos (Jorge Jesus, Domenec Torrent, Paulo Sousa, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli) Athletico PR: 4 técnicos (António Oliveira, Juan Carlos Osorio, Martín Varini, Lucho González) Botafogo: 4 técnicos (Emiliano Díaz, Luís Castro, Bruno Lage, Artur Jorge) Internacional: 4 técnicos (Eduardo Coudet, Miguel Angel Ramirez, Diego Aguirre, Alexander Medina) Bahia: 3 técnicos (Diego Dabove, Bruno Lopes, Renato Paiva) Corinthians: 3 técnicos (Vitor Pereira, António Oliveira, Ramón Diaz) Cruzeiro: 3 técnicos (Paulo Pezzolano, Pepa, Nicolás Larcamón) Cuiabá: 3 técnicoss (António Oliveira, Ivo Vieira, Petit) Sport: 3 técnicos (Gustado Florentin, Mariana Soso, Pepa) Vasco: 3 técnicos (Ricardo Sá Pinto, Ramón Díaz, Álvaro Pacheco) Ceará: 2 técnicos (Lucho González, Gustavo Morinigo) São Paulo: 2 técnicos (Hernán Crespo, Luíz Zubeldia) RB Bragantinio: 1 técnico (Pedro Caixinha) Fortaleza: 1 técnico (Juan Pablo Vojvoda) Grêmio: 1 técnico (Gustavo Quinteros) Palmeiras: 1 técnico (Abel Ferreira)

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Motivações para a Contratação de Técnicos de Fora

Os clubes frequentemente buscam técnicos estrangeiros com o objetivo de adotar novos métodos de treinamento e abordagens táticas inovadoras. Esses profissionais trazem consigo vivências em ligas variadas e culturas futebolísticas distintas, capazes de inspirar mudanças benéficas e proporcionar vantagens competitivas no cenário local. Além disso, a presença de técnicos internacionais pode aumentar a atenção da mídia mundial e agregar valor de mercado aos clubes.

Entre 2019 e 2025, o Campeonato Brasileiro teve 42 técnicos estrangeiros de oito nacionalidades diferentes. Portugueses e argentinos lideram essa estatística, com 17 e 14 treinadores, respectivamente, refletindo a tradição tática robusta de suas escolas de futebol.

Principais Figuras Entre os Técnicos Estrangeiros

Atualmente no futebol brasileiro, dois técnicos estrangeiros se destacam pela longevidade e impacto positivo: Abel Ferreira, de Portugal, consolidou seu espaço no Palmeiras por mais de quatro anos, enquanto Juan Pablo Vojvoda, da Argentina, se firmou no Fortaleza por mais de três anos e meio. Ambos tiveram um papel crucial nas melhorias das equipes sob seu comando.

Publicidade

Outros técnicos estrangeiros também ganharam destaque. O recente anúncio do português Pedro Caixinha como técnico do Santos exemplifica a abertura do clube à expertise internacional, visto que já teve seis técnicos estrangeiros recentemente. Nomes como Jorge Sampaoli e Jesualdo Ferreira também marcaram suas passagens em clubes brasileiros.

Desafios e Benefícios da Presença de Técnicos Estrangeiros

A chegada de técnicos estrangeiros ao Brasil traz desafios, como a adaptação à cultura local, ao estilo de jogo e à forte pressão dos torcedores. Apesar disso, o intercâmbio cultural e técnico que eles promovem é inegável. Eles introduzem novas técnicas de treinamento, estratégias inovadoras e perspectivas diferenciadas sobre o jogo, o que pode, em última análise, elevar o nível do futebol nacional.

Dessa forma, a diversidade de ideias e experiências está impulsionando o desenvolvimento dos clubes, garantindo que o futebol brasileiro se mantenha competitivo tanto em âmbito nacional quanto internacional. A presença de técnicos estrangeiros é fundamental para a evolução do futebol no Brasil, enriquecendo o esporte com múltiplas perspectivas e novas dimensões de jogo.