Rafinha revela desejo de estar no São Paulo em 2025

Rafinha, um consagrado jogador de futebol de 39 anos, revelou recentemente seu desejo de prolongar sua carreira nos meses seguintes, participando do Campeonato Paulista e de parte da Conmebol Libertadores representando o São Paulo. Em uma entrevista ao GE, ele discutiu sobre os desafios de encerrar sua jornada no futebol e sua determinação em concluir o ano mantendo boas condições físicas.

Publicidade

Apesar das lesões que enfrentou este ano terem prejudicado sua regularidade nos gramados, Rafinha expressou a intenção de estender sua carreira até ao menos o meio de 2024. Ele destacou a importância de encerrar sua trajetória de forma sólida e bem-sucedida, considerando os próximos jogos cruciais para atingir essa meta.

“– É o momento mais difícil para um atleta. Colocar um ponto final, pendurar as chuteiras. Como falei esse ano, perdi metade do ano, tive duas lesões graves, comecei a jogar no fim de julho. Preciso terminar bem. Claro que quero ir até o meio do ano que vem, até depois do estadual. Mas quero terminar bem esse ano, faltam três jogos, quero terminar bem, bem fisicamente, para que junto com o São Paulo, se chegarmos num acordo, para que eu possa ficar mais alguns meses e, aí sim, terminar minha carreira”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Contribuição de Rafinha no São Paulo

O papel de Rafinha no São Paulo transcende suas habilidades como jogador. Desde a sua chegada em 2022, ele participou de 116 partidas, marcou um gol e conquistou dois títulos com o clube. Como capitão, Rafinha motiva a equipe com sua liderança, influenciando positivamente os jogadores. A diretoria do São Paulo valoriza essa influência e confia que ele tomará uma decisão bem refletida sobre seu futuro.

Impacto das Lesões nas Decisões de Rafinha

O ano de 2023 foi desafiador para Rafinha, com duas lesões significativas que o afastaram dos jogos por cerca de quatro meses, o que o levou a reavaliar seu plano inicial de se aposentar em 2024. Apesar das barreiras físicas, ele continua focado em contribuir com o time, ajustando seus planos para superar essas dificuldades.

Publicidade

Renovação de Contrato

Rafinha mantém-se tranquilo quanto à renovação de seu contrato com o São Paulo. Ele afirma que, com 39 anos, o maior desafio não é a negociação em si, mas assegurar que está preparado física e mentalmente para cumprir as responsabilidades do seu papel no clube. Após o Campeonato Brasileiro, ele pretende conversar com a direção sobre sua continuidade, buscando um acordo que finalize sua carreira de maneira satisfatória.

Expectativas para o São Paulo no Fim do Brasileirão

Com a volta de Rafinha aos treinos, o São Paulo se prepara para os desafios finais no Brasileirão. A expectativa é ter um desempenho consistente que não apenas garanta boas posições no campeonato, mas também sirva como teste para a continuidade de jogadores experientes como Rafinha. O apoio ao jogador e o encerramento de sua carreira são vistos como elementos motivacionais para a equipe.