Quanto o Santos vai arrecadar com novo patrocinador?

Recentemente, o Santos Futebol Clube revelou sua mais recente colaboração ao fechar um contrato de patrocínio com as Farmácias Nissei. Essa parceria, com duração de dois anos, representa um investimento de R$ 7 milhões, oferecendo um impulso financeiro significativo ao clube e estabelecendo uma possível colaboração vantajosa para ambas as partes.

O logo da Nissei estará destacado na parte frontal da camisa do Santos, no espaço conhecido como “escudetto”,posicionado entre o emblema do clube e o da Umbro. Essa localização estratégica assegura uma visibilidade importante durante partidas e eventos do clube.

Detalhes do Patrocínio e Incentivos

Um dos destaques do patrocínio é a cláusula de bonificação para competições internacionais. A Nissei se compromete a oferecer um adicional de R$ 500 mil caso o Santos se classifique para a Copa Sul-Americana ou Libertadores nos próximos dois anos. Se o time alcançar essas metas em ambos os anos, o total dos bônus pode chegar a R$ 1 milhão.

Além da camisa, a marca Nissei será promovida em várias plataformas do clube. Isso inclui as placas publicitárias do CT Rei Pelé, uniformes de treino e transporte, entrevistas e o carrinho-maca durante os jogos.

Impacto no Clube e na Marca

Para o Santos, essa aliança não só impulsiona suas finanças como também pode solidificar sua imagem institucional. Para as Farmácias Nissei, associar-se a um clube tradicional e com grande visibilidade como o Santos oferece uma ampla divulgação da marca e interação com uma base fiel e diversificada de torcedores.

O patrocínio da Nissei substitui o anterior contrato com a Tekbond Saint-Gobain, que era no valor de R$ 1,5 milhão por ano. Com este novo aporte financeiro, o Santos poderá investir mais em sua equipe e infraestrutura, essenciais para conquistar títulos em competições tanto nacionais quanto internacionais.

Relação Estratégica com o Santos

A escolha do Santos como parceiro demonstra uma estratégia bem pensada da Nissei. O clube é uma potência reconhecida no futebol brasileiro, simbolizando tradição e conquistas. Com cerca de 450 lojas no Brasil, a Nissei pode agora expandir ainda mais sua visibilidade, associando-se a uma marca respeitada nacionalmente e internacionalmente.

Associar-se a um clube renomado como o Santos também incrementa o alcance da Nissei, utilizando a paixão pelo futebol para fortalecer laços com seus clientes e atrair novos consumidores que compartilham do amor pelo esporte.