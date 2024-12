Palmeiras lança tênis em homenagem aos 110 anos

Em 2024, o Palmeiras, um dos clubes mais importantes do futebol brasileiro, comemora seu 110º aniversário com uma série de iniciativas especiais. Entre elas, destaca-se o lançamento de um tênis exclusivo criado em parceria com a prestigiada marca esportiva Puma. Este tênis, denominado Dista Runner SEP, presta homenagem ao clube e à sua rica história e tradição.

Publicidade

A longa parceria entre Palmeiras e Puma proporciona agora uma peça única que certamente atrairá tanto os fãs do clube quanto os entusiastas da moda esportiva. O tênis exibe características marcantes da identidade visual do Palmeiras, com a cor verde predominante e detalhes em branco, vermelho e dourado, além de ícones históricos do clube.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Destaques do Novo Tênis

O Dista Runner SEP encapsula a essência do Palmeiras através de seu design, que inclui elementos significativos da trajetória do clube. No calcanhar, a inscrição “S.E.P. 110 ANOS” celebra a ocasião especial. A Cruz de Savoia, em reconhecimento às raízes italianas do clube, marca o pé esquerdo, enquanto o escudo do Palmeiras adorna o pé direito. As palmilhas são impressas com o hino do clube, garantindo que cada detalhe conte uma parte da história do Palmeiras.

Puma e Palmeiras lançam coleção inédita. Fonte: @palmeiras

Puma e Palmeiras lançam coleção inédita. Fonte: @palmeiras

Onde Comprar o Tênis de Edição Limitada

Os torcedores que desejam adquirir o Dista Runner SEP podem encontrá-lo em vários locais. Ele está disponível nas lojas físicas do Palmeiras, no site palmeirasstore.com, no portal online da Puma, e na loja física da marca no Shopping Morumbi, em São Paulo. Sendo esta uma edição limitada, o interesse dos colecionadores certamente será elevado.

Uma Ilustração Especial na Coleção

O lançamento conta com a colaboração da ilustradora Sarah Kamada, conhecida por sua arte que mistura elementos urbanos com uma paixão pelo futebol. Kamada criou uma arte exclusiva para o tênis, fortalecendo a ligação entre futebol, arte e cultura. Esta parceria não apenas valoriza o produto, mas também une diferentes formas de expressão artística e esportiva.

Publicidade

Expectativas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro

Enquanto celebra seus 110 anos, o Palmeiras também foca na intensa disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2024. Atualmente, o clube está em segundo lugar com 73 pontos, atrás do Botafogo, líder com 76 pontos. Para conquistar o título, o Palmeiras precisa vencer o Fluminense na rodada final e torcer para que o Botafogo perca para o São Paulo, o que permitiria ao Alviverde vencer o campeonato pelo critério de vitórias, destacando ainda mais a relevância de 2024 para o clube.