Novo presidente do Flamengo critica entrega da camisa 10 para Arrascaeta

A recente oficialização de Giorgian De Arrascaeta como o novo camisa 10 do Flamengo gerou um turbilhão de reações no clube carioca. O anúncio feito pelo presidente Rodolfo Landim, através de uma chamada de vídeo, pegou muitos de surpresa, gerando discussões sobre as estratégias de marketing e comunicação adotadas pelo clube.

Publicidade

Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, expressou críticas à falta de um plano bem definido para introduzir Arrascaeta como o dono da simbólica camisa 10. Apoiante da escolha do uruguaio, Baptista destacou a desorganização que impediu o Flamengo de capitalizar plenamente em vendas de produtos vinculados ao anúncio. Ele acredita que, com uma abordagem estrutural adequada, lucros significativos teriam sido alcançados.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

O Significado da Camisa 10 no Futebol

A camisa número 10 é uma das mais emblemáticas no futebol, normalmente reservada para jogadores com habilidades técnicas extraordinárias e liderança em campo. Dentro do Flamengo, ela carrega um legado histórico robusto, impondo pressão e expectativa sobre quem a veste. A escolha de Arrascaeta para usar este número reflete a confiança do clube em sua capacidade de liderar e encantar os torcedores.

“Há dois anos atrás, eu trouxe essa ideia para o presidente. A camisa 10 deve ser do Arrascaeta. Ele dizia: ‘Não, está cedo, o Diego vai ficar muito tempo com a gente ainda, não é agora’. Respondi: ‘Mas olha, presidente, na hora que a gente der a camisa 10 para o Arrascaeta, a gente vai comprar um milhão de camisas da Adidas. A gente devia ter o número 10, o transfer do número 10 em todas as lojas do Brasil”

Impactos Financeiros: Oportunidades Perdidas

De acordo com BAP, o modo como a notícia foi divulgada gerou uma perda financeira significativa para o Flamengo. A previsão era de arrecadar entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões com um planejamento de marketing bem estruturado. No entanto, a falta de preparação dos fornecedores, que resultou na falta de produtos, especialmente no tamanho G, e a ausência do transfer do número, limitaram as vendas.

Publicidade

“A gente devia ter o nome de Arrascaeta como transfer em todas as lojas do Brasil. A gente devia alocar a relação que a gente tem com o Mercado Livre e fazer com que esses caras entregassem em 24 horas, de qualquer lugar no Brasil, a camisa 10 do Arrascaeta. Dois anos depois, a gente entrega o número 10 para o Arrascaeta. Não tem camisa do tamanho G nas lojas, nenhuma loja sabia que isso ia acontecer. A gente não tem o número 10, nem o nome dele, para a gente vender”

“Eu estimo que o Flamengo deixou de R$ 10 milhões a R$ 12 milhões na mesa com esse tipo de atitude. Então, como torcedor, eu acho absolutamente meritório que a camisa 10 seja do Arrascaeta. Eu já defendi isso há um tempo. Fazer dessa forma é uma prova de amadorismo e de queimar dinheiro desnecessariamente para o Flamengo. É uma pena, mas está feito”

Estrategizando o Anúncio

Para BAP, uma coordenação prévia com os lojistas e uma previsão de aumento na demanda eram essenciais para maximizar os ganhos financeiros. Ele sugere que colaborações com plataformas de e-commerce poderiam facilitar a distribuição das camisas aos fãs. Além disso, uma campanha publicitária robusta envolvendo o jogador e a camisa deveria ter sido um elemento central na estratégia de divulgação.

Arrascaeta como Camisa 10: Um Novo Capítulo

O número 10 de Arrascaeta representa uma nova era para o meio-campista no Flamengo, simbolizando a confiança em seu talento e potencial para se tornar um ícone para a torcida. Paralelamente, este evento sublinha a importância de uma abordagem integrada nas comunicações e no marketing esportivo moderno. À medida que o futebol continua a progredir, a gestão eficaz dos ativos do clube e oportunidades comerciais devem se alinhar com a paixão do esporte.

Em suma, o caso enfatiza a importância de equilibrar as expectativas dos torcedores com estratégias administrativas bem planejadas, garantindo que oportunidades comerciais sejam aproveitadas sem comprometer a essência do futebol.