Neymar quer estar em 2026

Neymar, uma figura icônica do futebol brasileiro, vive um período complicado em sua carreira devido a recorrentes lesões. Desde novembro do ano passado, ele está afastado dos gramados por conta de uma lesão na coxa direita. Apesar de seu tempo longe da seleção brasileira já ultrapassar um ano, Neymar continua alimentando o desejo de voltar e jogar em alto nível. Em uma entrevista concedida a um veículo de comunicação francês, ele compartilhou seu desejo de novamente ajudar a seleção em uma Copa do Mundo.

As Copas do Mundo sempre ocuparam uma posição central na carreira de Neymar. Ele deseja competir pela quarta vez na prestigiosa competição global. Para alcançar esse objetivo, ele destaca a importância de estar bem preparado, mantendo-se focado em seu clube atual, o Al-Hilal, enquanto trabalha para recuperar sua forma física ideal. Este objetivo de médio prazo é crucial para seu almejado retorno aos palcos internacionais.

Participações de Neymar em Copas do Mundo

Neymar fez sua estreia em Copas do Mundo em 2014, quando o Brasil foi o país-sede sob a direção de Felipão. Seus desempenhos foram impressionantes, especialmente na partida de abertura contra a Croácia, na qual marcou dois gols. Em 2018, após sua transferência para o Paris Saint-Germain, ele teve nova chance de brilhar no torneio. A última participação de Neymar foi na Copa do Mundo no Catar em 2022, onde o Brasil foi eliminado nas quartas de final.

Infelizmente, sua trajetória foi marcada por lesões graves, sendo uma delas durante as eliminatórias para a Copa do Mundo, em um jogo contra o Uruguai. Neymar sofreu uma contusão no ligamento cruzado anterior e no menisco de seu joelho esquerdo, o que o afastou dos campos por um longo período e contribuiu para seu afastamento da seleção.

Status Atual de Neymar

Neymar retornou aos campos em outubro, jogando pelo Al-Hilal, numa vitória sobre o Al-Taawoun. Porém, apenas em seu segundo jogo após o retorno, ressentiu-se de dores na coxa e teve que ser substituído em uma partida contra o Esteghlal, na Liga dos Campeões da Ásia. Isso foi um golpe para os fãs, pois o clube anunciou que seu retorno está previsto apenas para 2025. Desde a Copa de 2022, Neymar participou de apenas 20 partidas oficiais pela seleção brasileira.

Tanto Neymar quanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) concordam que ele precisa de mais tempo para se readaptar no Al-Hilal antes de considerar um retorno à seleção. Desse modo, as expectativas para sua participação em convocatórias futuras foram adiadas para o próximo ano.

Perspectivas de Neymar no Futebol Brasileiro

Rumores sobre um possível retorno de Neymar ao futebol brasileiro continuam a circular entre fãs e profissionais da área. Entretanto, a probabilidade de uma transferência na atual janela é considerada baixa. Mesmo sendo uma influência significativa no futebol mundial, a recuperação completa de Neymar é vital para delinear seus próximos passos, tanto dentro quanto fora do Brasil.

A saga de Neymar segue sendo acompanhada de perto, enquanto ele labuta para superar os desafios físicos e almeja seu retorno triunfante ao universo do futebol. Os torcedores aguardam ansiosamente pelo momento em que sua habilidade e paixão voltarão a brilhar nos campos que o consagraram.