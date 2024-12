Empresa elimina mais de 200 sites falsos da Vaquinha do Corinthians

A ZenoX, empresa de segurança cibernética integrante do Grupo Dfense, anunciou recentemente que eliminou mais de 200 sites fraudulentos relacionados a golpes na campanha “Doe Arena Corinthians”. Essa campanha visa arrecadar fundos para saldar a dívida do Corinthians referente à Arena Neo Química e conta com o apoio dos Gaviões da Fiel, do clube e da Caixa Econômica Federal. Espalhar o conhecimento sobre esse esquema é crucial para proteger doadores leais de serem enganados.

Com a ambição de alcançar R$ 700 milhões, a campanha já captou mais de R$ 29 milhões por meio de doações via Pix. Infelizmente, como em muitas iniciativas de captação de recursos, há indivíduos mal-intencionados tentando explorar os doadores.

Funcionamento dos Golpes na Campanha

Os sites falsos desmantelados pela ZenoX imitavam fielmente o portal oficial da campanha, facilmente confundindo os doadores. Os golpistas pediam contribuições por Pix em nome do Corinthians e prometiam certificados de participação fraudulentos. Alguns sites também ofereciam incentivos falsos, como bonés autografados e ingressos VIP, baseando-se na quantia doada.

No total, a ZenoX encontrou 363 sites suspeitos, tendo encerrado a operação de 264. Restam 32 páginas em processo de remoção e 67 com domínio registrado, mas sem conteúdo. Utilizando inteligência artificial, a startup conseguiu monitorar e analisar rapidamente os sites, aumentando a eficácia na identificação de ameaças.

Como Evitar Fraudes na Internet?

Participar com segurança na campanha exige atenção minuciosa. Sempre acesse o site oficial, cujo endereço é https://www.doearenacorinthians.com.br/, direto no navegador. Evite clicar em links suspeitos que podem direcionar a páginas clonadas. Manter a segurança do aparelho com antivírus atualizados e adotar a autenticação em duas etapas são medidas essenciais para se proteger de fraudes online.

Medidas a Tomar em Caso de Fraude

Se cair em um golpe, a primeira ação é informar o banco para bloquear a conta e o cartão usados nas transações ilícitas. Em seguida, registre um boletim de ocorrência e notifique órgãos de defesa do consumidor sobre o roubo de dados. Tais ações ajudam a minimizar prejuízos e apóiam investigações contra os fraudadores.

Apesar dos esforços para garantir a segurança da campanha “Doe Arena Corinthians”, a união entre tecnologia avançada, conscientização das pessoas e medidas legais formam uma barreira eficaz contra essas atividades ilícitas. A vigilância contínua e a educação de doadores são vitais para proteger causas nobres de golpistas oportunistas na internet.