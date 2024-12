Corinthians fechou a temporada com 6 meses de invencibilidade

O Corinthians encerrou sua temporada como mandante de maneira positiva, assegurando uma invencibilidade de seis meses no Campeonato Brasileiro. Jogando no Neo Química Arena, o clube paulista não sofreu nenhuma derrota durante esse período no torneio nacional, destacando-se entre os melhores times em casa.

A última derrota ocorreu em 2 de junho, contra o Botafogo, com o placar de 1 a 0. Desde então, o Corinthians passou por mudanças significativas, incluindo uma nova comissão técnica e a chegada de oito novos jogadores na janela de transferências de julho, o que contribuiu para fortalecer seu desempenho em casa.

Como os Novos Reforços Afetaram o Corinthians?

Os reforços impactaram diretamente o desempenho do Corinthians, sustentando sua invencibilidade no campeonato. As mudanças não só aumentaram a competitividade da equipe, mas também introduziram uma nova dinâmica ao estilo de jogo. Sob a liderança da renovada comissão técnica, o time terminou como o terceiro melhor mandante, com dez vitórias e oito empates.

Desempenho Geral na Neo Química Arena

Apesar da invencibilidade no Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrentou um revés internacional. Na Copa Sul-Americana, perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, mas conseguiu uma vitória nos pênaltis que garantiu sua passagem à fase seguinte da competição.

Invencibilidade de seis meses no Campeonato Brasileiro

Troca de comissão técnica e inclusão de novos reforços

Terceiro melhor rendimento como mandante no campeonato

Expectativas para a Próxima Temporada

Com a temporada de mandante concluída, o Corinthians retorna à Neo Química Arena em janeiro para o Campeonato Paulista, com a estreia prevista contra o Velo Clube, sem data definida. Até lá, o clube busca reforçar ainda mais sua equipe, visando manter o alto desempenho em casa e alcançar maiores conquistas no futuro.

A solidez do Corinthians em seu estádio demonstra a força do clube diante de sua torcida, sendo um potencial diferencial na corrida pelos títulos das próximas competições.